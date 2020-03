Felfüggesztik az első ajtós felszállást a szegedi járműveken

Az utasok és járművezetők egészségének megőrzéséért, összhangban a koronavírus-fertőzés miatt országosan kihirdetett vészhelyzeti intézkedésekkel a Szegedi Közlekedési Társaság járművein csütörtöktől visszavonásig felfüggesztik a kötelező első ajtós felszállást.

A cég az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt is tudatta, hogy visszavonásig szintén felfüggesztik a járművezetői jegyértékesítést is. A fedélzeti jegykiadó automatákból bankkártyával azonban továbbra is vásárolható menetjegy, 24 vagy 72 órás jegy.

A közösségi közlekedés biztonságos fenntartásáért a közlekedési társaság fokozottan figyel a járművek tisztaságára, azok napi rendszeres fertőtlenítésére – áll a közleményben.