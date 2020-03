Adománygyűjtő program indult a Tisza forrásvidékének hulladékmentesítésére

A Tiszai PET Kupa szervezői és önkéntesei közösségi adománygyűjtő programot indítottak Francz Bélának, aki jelenleg egy elöregedett teherautó segítségével küzd a hulladékszennyezés ellen a Tisza forrásvidékénél.



Az összefogásnak köszönhetően már az adománygyűjtés első öt napjában több mint négyszázan adakoztak, a felajánlások összege pedig elérte a hárommillió forintot, ami duplája annak, mint amennyit terveztek – közölte az M1 szerdai műsorában Tamás Zsolt, a PET kupa versenyigazgatója.

Elmondta, hogy az adománygyűjtést még nem zárták le, mert egy jobb kisteherautót szeretnének vásárolni a befolyt összegből Fracz Bélának, aki Kárpátalján, Kőrösmezőn, a Fekete-Tisza partján él és egymaga küzd a tiszai hulladékáradattal. Az összegyűjtött hulladékot szelektálja és utána adja tovább, hogy visszakerülhessen a körforgásba.

Jelenlegi munkaeszköze egy UAZ, amely nagyon öreg, többet kell szerelnie, mint amennyit mozogni tud, ez pedig megnehezíti a munkáját.

Tamás Zsolt elmondta, hogy eddig a Tisza magyarországi szakaszának megtisztításán dolgoztak, ezzel a kezdeményezéssel már a folyó forrásvidékénél próbálják megállítani a szemetet.

Beszámolt arról is, hogy ebben az évben három PET Kupát is rendeznek: a Tisza-tavi és a Felső-Tiszai PET Kupán kívül a Bodrogon is meghirdetik szemétgyűjtő, pillepalackhajó-építő akciójukat, mivel ebbe a folyóba is sok szennyezés érkezik Ukrajnából.

Emellett a környezetvédők több megbízást is kaptak, az ITM támogatásával tiszai ladikot készítenek műanyagból, valamint a kenusok számára három tiszai pontonkikötő építésére is felkérték őket.

A címlapfotó illusztráció.