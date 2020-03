Az MSZP kérdésekkel fordult a Klebelsberg Központ vezetőjéhez

A Klebelsberg Központ és elnöke, Hajnal Gabriella készíttetett-e vészhelyzeti forgatókönyvet az iskolák részére a koronavírussal kapcsolatban? – teszi fel a kérdést szombati közleményében Kunhalmi Ágnes, a parlament kulturális bizottságának MSZP-s alelnöke.

A csak kérdéseket tartalmazó közleményben az ellenzéki politikus egyebek mellett azt is firtatja, hogy a központ kialakított-e olyan közvetlen, gyors reagálásra is alkalmas kapcsolattartási protokollt, amely azonnali intézkedések közvetítésére alkalmas; megkérdezi azt is, kik vannak annak a válságstábnak a tagjai között, amelyet a koronavírus-fenyegetettség miatt feltehetőleg felállítottak a Klebelsberg Központban.

Kérdései között szerepel, hogy készült-e olyan tájékoztatási protokoll, feladatlista, amelyet felhasználva a tankerületek vezetői az iskolák tájékoztatását és visszaellenőrzését az aktuális fertőzöttségi helyzetnek megfelelően elvégezhetik, akár az eltérő megyei vírushelyzetnek megfelelően is, továbbá a Klebelsberg Központ költségvetése alkalmas-e arra, hogy az iskolák a szükséges és elengedhetetlen tisztálkodó és fertőtlenítőszereket folyamatosan megvásárolják, s azokat rendszeresen használják is.