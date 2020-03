Nem lehet kimaradni a közösségi médiából

A legnagyobb platformok és vállalatok adatokat, információkat gyűjtenek rólunk, elemzik, befolyásolják fogyasztási szokásainkat. Szakértők szerint a közösségimédia-platformok tulajdonosai egyesítik a hatalmi ágakat, ellátják a törvényhozói feladatokat, hiszen megalkotják saját szabályaikat, végrehajtó hatalommal is bírnak, hiszen letilthatnak és felfüggeszthetnek fiókokat, illetve az igazságszolgáltatás szerepét is eljátsszák, hiszen a fellebbezések hozzájuk futnak be, és ők vizsgálják felül saját döntéseiket is.