Ismét álhírek jelentek meg az internetes oldalakon

Ismét álhírek jelentek meg az interneten a Magyarországon talált koronavírus-fertőzöttekkel kapcsolatban. Ezúttal az egyik iráni diákról írták internetes oldalak, hogy a győri egyetemre járt, de ezek a hírek annak ellenére sem tűntek el, hogy az intézmény cáfolta a híresztelést – derül ki az M1 Híradójából.

Szerda késő délután derült ki, hogy két, Magyarországon tanuló iráni diák koronavírussal fertőzött.

Az Index szerda esti cikkében arról írt: az egyik diák a Semmelweis Egyetem hallgatója. Ezt az intézmény közleményében megerősítette.



A másik diákról az Index azt írta, hogy azt az információt kapták, hogy a győri egyetemre jár, de ezt az egyetem sajtósa szerda este cáfolta. Egyelőre nem tudni, hogy a másik fertőzött diák melyik intézmény hallgatója.

A győri egyetem hiába cáfolta az Index információit, nem sokkal később a 444.hu a következő címmel vette át az Index írását: A Semmelweis Egyetem és a győri egyetem hallgatója lehet a két, koronavírussal fertőzött iráni diák. Azt pedig csak a cikk végén teszik hozzá, hogy semmilyen információt nem találtak az egyetem oldalán arról, hogy az egyik diák valóban a győri felsőoktatási intézmény hallgatója lenne.

A győri egyetem később az M1-nek is megerősítette: nem az ő hallgatójuk fertőződött meg a koronavírussal, és jelezték, helyreigazítást kérnek az Indextől.

Ez lehet a legrosszabb év a világgazdasági válság óta – ezt a címet adta nemrég a Portfolio.hu az egyik koronavírusról szóló cikkének. Azt írták, hogy a járvány miatt borúlátók az elemzők, és sorra rontják az idei gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozásaikat.

Az Index a múlt héten azt írta, hogy a háziorvosok nem kaptak megfelelő tájékoztatást a vírusról. Az ügyben a Demokratikus Koalíció egyik képviselőjét is megszólaltatták, aki azt állította, hogy az orvosok azt sem tudják, mit kell kérdezni a potenciális betegektől, ami alapján eldőlhetne, hogy megfertőződtek-e.

Most pedig arról írtak: a járvány terjedésével extrém esetben előállhat az a helyzet, amikor az állam mindennapos működése kerül veszélybe, elérhetetlenné válhatnak olyan mindennapos szolgáltatások, mint az árukészletek feltöltése vagy éppen a mentők kivonulása.

A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs az elmúlt időszakban azonban többször megerősítette: Magyarországon nincs ok a pánikkeltésre. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az álhíreknek és riogató tartalmú cikknek akár jogi következménye is lehet.

