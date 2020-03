Embercsempészés miatt letartoztatták a német hadsereg egyik volt katonáját Budapesten

Újabb embercsempészt fogtak el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Egy a német hadsereghez köthető, de afgán származású férfi próbálta meg rokonait Magyarországra hozni, más útlevelével. Az M1 úgy tudja: a férfi tiszthelyettesként szolgálhat a Bundeswehr állományában. Nem ez az első ilyen eset Ferihegyen, az embercsempészek rendszeresen próbálkoznak ezzel a módszerrel – derült ki az M1 Híradójából.

A kép illusztráció (Fotó:MTI/EPA/Ronald Wittek)

Felesége és lánya útlevelével próbálta Magyarországra hozni két rokonát egy afgán nemzetiségű német állampolgár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, múlt pénteken. Thesszalonokiban még sikerült átcsúszniuk az ellenőrzésen és fel tudtak szállni a repülőgépre, Ferihegyen azonban a határrendészek észrevették az okmánycserét és lekapcsolták őket. A német férfit a repülőtéri rendőrök őrizetbe vették.

Ruházatának átvizsgálásakor egy, az ő nevére kiállított német katonai igazolványt találtak. Kihallgatásán a férfi azt mondta, hogy a Bundeswehrben szolgál. Mivel katonák ügyében a rendőrség nem járhat el, a kihallgatás után az ügy nyomozását átvette a Központi Nyomozó Főügyészség.

Az ügyészség indítványára a férfit letartóztatták. Gyorsított eljárásban, kedden áll bíróság elé. Addig ellenőrzik, hogy aktív tagja-e még a Bundeswehrnek.

Nem ez volt az első eset, hogy a Liszt Ferenc repülőtéren lebuknak az okmánycserés módszert alkalmazó embercsempészek. A Görögországból érkező repülőjáratok utasai között rendszeresen előfordulnak olyanok, akik más nevére kiállított úti okmányt használnak. Az embercsempészek főleg afgán, szír, iraki és iráni migránsokat próbálnak így bejuttatni az Európai Unióba.

Más nevére kiállított útlevéllel akart kijuttatni az országból egy nőt 2018 decemberében a szír Hassan Farhaud. is. Ő is lebukott és amíg a kiutasítására várt egy őrzött szálláson, azalatt kiderült, hogy az Iszlám Állam egyik véres kezű hóhérja lehetett. Most terrorcselekmény gyanúja miatt folyik eljárás ellene, ügyében hamarosan megszületik az elsőfokú ítélet.

A címlapfotó illusztráció.