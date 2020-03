A világ legelismertebb építészei tartanak előadásokat Budapesten

A világ legelismertebb építészei tartanak előadásokat pénteken a Puskás Aréna új konferencia-központjában a XVII. Nemzetközi Építészkongresszuson – közölte a hirado.hu-val Schneller Domonkos helyettes államtitkár.

A Magyar Építőművészek Szövetségének Nemzetközi Építészkongresszusa a Puskás Aréna konferenciaközpontjában 2020. március 6-án. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Az idén rekordszámban, több mint kilencszázan vesznek részt a Nemzetközi Építészkongresszuson, amelynek témája az ép-ítészet, azaz a gyógyító építészet. Az esemény rangját tükrözi, hogy 2009-től a Nemzetközi Építészszövetség felvette rendezvényei közé – fogalmazott Schneller Domonkos, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár.

Teljesen megújul a főváros egyik legnagyobb közparkja

A gyógyító építészet gondolatához kapcsolódva elmondta: a nagyvárosokban, így a Budapesten élők egészsége nagymértékben összefügg a meglévő zöldfelület minőségével, hozzáférhetőségével.

A parkok minősége kapcsán kiemelte: a kormány még 2019-ben több mint százmillió forintot különített el a Budai zöld korridor, azaz

a Gellérthegy, a Tabán, a Vérmező, valamint kiemelten Budapest legrégebbi közparkja, a Városmajor megújításának előkészítésére,

tervpályázat lefolytatására.

„Az érintett önkormányzatokkal együttműködve még ebben a fél évben megkezdi a kormány a pesti oldal egyik legfontosabb, egyben Budapest egyik legnagyobb közparkja, a Népliget teljes megújításának előkészítését” – mondta.

Schneller Domonkos emlékeztetett arra: 2018 végén kezdték meg az együttműködést a fenntartható építészet témájában a világ öt vezető építészirodája egyikével, a norvég Snohettával annak érdekében, hogy fél évszázad után – fontos egyetemi és sportcélú fejlesztések mellett – újra létrejöhessen egy olyan nagy, mintegy 50 hektáros park Észak-Csepelen, amely több városrész polgárai számára biztosíthatja a pihenést és a feltöltődést.

Érdekes egybeesés – mutatott rá –, hogy a Snohetta egyik vezető építésze éppen ennek a beruházásnak, azaz a Déli városkapu városfejlesztésnek a részleteibe nyújt majd betekintést előadásában a konferencián.

A város és az egészség kapcsolata

Ahogy Martha Thorne, a rendezvény szakmai tanácsadója fogalmazott: „A város és az egészség kapcsolata, illetve a jóllét és az épített környezet összekapcsolása nagyon időszerű gondolat, és sok ember sokféle szempontból közelíti meg a kérdést.”

A konferencia ezt

a pozitív hatást vizsgálja a városokra, városi környezetre és az emberekre

– fejtette ki Schneller Domonkos. Hozzátette, különlegessége a rendezvénynek, hogy – két kivétellel – minden évben új és új helyszínen rendezik meg, ahol a program része a kiválasztott épület bemutatása és bejárása is.

A hazai épületek közül – a tervezővel együtt – megnézték már a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, a Bálna Központot és a Várkert Bazárt. Ugyanígy idén is a tervező, Skardelli György mutatja be a Népstadion helyén elkészült új Puskás Arénát, amit a konferencia résztvevői be is járhatnak.

Schneller Domonkos kiemelte, a konferencia célja elsősorban Magyarország és a magyar építészek bekapcsolása a világ építésztársadalmának vérkeringésébe, másodsorban pedig találkozási lehetőséget adni a szakma legjobbjai számára.

Az építészek munkája az álmodozásról, a tervezésről és az építésről szól

Az építészek munkája arról szól, hogy álmodnak, terveznek és építenek, e három tevékenységhez pedig más-más eszközök szükségesek – hangoztatta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára pénteken Budapesten, a Magyar Építőművészek Szövetségének Nemzetközi Építészkongresszusán.