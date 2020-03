Megtartotta alakuló ülését az IM digitális szabadság bizottsága

Hétfőn tartotta alakuló ülését az Igazságügyi Minisztérium digitális szabadság bizottsága, amelyet azzal a céllal állított fel Varga Judit igazságügyi miniszter, hogy a tech óriáscégek működését átláthatóvá tegye, és megvizsgálja azok jogi szabályozási környezetét a hazai tapasztalatok és a nemzetközi példák alapján.

Varga Judit igazságügyi miniszter az MTI-nek elmondta: a bizottság feladata feltárni, hogy a technológiai cégek milyen hatással vannak a jogállam intézményeire és működésére, a személyes szabadságjogok érvényesülésére és az alapvető demokratikus normákra.

Kifejtette: a bizottság az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb kihívására kíván választ adni, mely nem más, mint hogy képesek leszünk-e uralni a technológiát vagy a technológia uralja majd az életünket, a jog uralma érvényesül-e a technológiai vállalatok felett vagy a technológiai vállalatok a jog felett állnak, képesek leszünk-e megőrizni személyes szabadságunkat a digitális térben – sorolta a miniszter.

A bizottság célja, hogy az érintettek bevonásával témakörönként vizsgálja meg az online térben zajló tevékenységeket és azok jelenlegi szabályozását. A Fehér Könyv, amely a bizottság honlapján (www.digitalisszabadsag.kormany.hu) már elérhető, többek között a következő témákat járja körül: a véleménynyilvánítás szabadsága és a magánszféra védelme, a személyes adatok védelme, médiaszabályozás, adózás, szerzői jogok, a büntetőjog érvényesítése, a gyermekvédelem és az online techcégek digitális szuverenitásának kérdése.

A Fehér Könyv tartalmával kapcsolatban az Igazságügyi Minisztérium várja a vállalatok, társadalmi szereplők és magánemberek véleményét is, amelyet a munkacsoport munkája során hasznosítani fog – emelte ki.

A hétfői ülést többek között a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az Országos Bírósági Hivatal, a Gazdasági Versenyhivatal, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a Pénzügyminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium részvételével tartották meg.

Az igazságügyi miniszter a bizottság ülésén azt is bejelentette, hogy még az idén megrendezik Budapesten a Budapest Forum on Digital Freedom nemzetközi konferenciát. Emellett a közeljövőben V4-es igazságügyi miniszteri egyeztetést is kezdeményeznek a témában – nyilatkozta Varga Judit.