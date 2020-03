Elindult a médiahatóság szülőknek szóló információs oldala

Elindult a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szülőknek szóló, szótárszerkezetben felépülő információs oldala, a Gyerekaneten.hu – közölte az NMHH hétfőn az MTI-vel. A szócikkeket a hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálatának munkatársai állították össze, saját tapasztalataik alapján.

Az NMHH közleményében azt írta: a Gyerekaneten.hu oldal arra vállalkozik, hogy néhány bekezdésnyi szócikkben lefordítsa és röviden megmagyarázza a szülők generációinak azt a digitális világot, amelyben a gyerekeik látszólag magabiztosan közlekednek. Megmutatja a veszélyeket, a kockázatokat, de azt is, miben és miért lelik örömüket a gyerekek az online világban, emellett eszközöket javasol az elsődleges netbiztonsághoz a családban, valamint tanácsokat ad a tudatos döntésekhez bonyolult online szituációkban.

Hozzátették: az oldal az algoritmustól a tényellenőrzésig sok területet feldolgoz, de a legfőbb célja a témaválasztásokkal arra biztatni a szülőket, hogy beszélgessenek a gyerekeikkel azokról a netes kérdésekről is, amelyekre nincs egyszerű válasz. A Gyerekaneten.hu többek között bemutatja a népszerű közösségi médiaoldalakat az Ask.fm-től a YouTube-ig, a netes fenyegetéseket az adathalászattól a zsarolóvírusig, a kapcsolódó önvédelmi megoldásokkal együtt, de kitér a netes randizás jelenségeire és a videojátékok világára is.

Az oldal nyolcvan, nagyjából egy-egy oldalnyi terjedelmű szócikkel és szótárában még 250 kifejezéssel, rövidítéssel, szlenggel indul. A szócikkek egymásra is utalnak és kulcsszavak alapján ajánlják is egymást, sokféle lehetséges utat nyitva a barangoláshoz. A látogatók frissen megszerzett ismereteiket kvízekben is próbára tehetik, ezek eredményeit pedig megoszthatják a barátaikkal.

A Gyerekaneten.hu oldalon minden hónapban megjelenik egy kiemelt téma, amelyet független szakértő jegyez. Az induló téma a képmegosztás, Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő annak mérlegeléséhez ad szempontokat, hogy a szülők a gyermekeikről készült képeket hogyan osszák vagy ne osszák meg az online térben.

Hozzátették: a március elsejétől működő Gyerekaneten.hu szócikkeit az NMHH Internet Hotline jogsegélyszolgálatának munkatársai állították össze saját tapasztalataik alapján. A szerkesztők a szócikkek és kifejezések rendszeres bővítését és frissítését tervezik, az új témákról, szócikkekről hírlevélben is értesítik a feliratkozókat.

Közölték azt is, hogy a tartalmakat egy megállapodás keretében a következő hónapokban a gyerekek szemszögéből a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány gyermekjogi követei is átvizsgálják.

A címlapfotó illusztráció.