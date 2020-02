Pánikkeltő hírek terjednek a koronavírussal kapcsolatban

Nem kell pánikba esni, nincs ok a tartós élelmiszerek felvásárlására – ismételgetik szinte minden országban a politikusok, illetve az orvosok, ahol megjelent a vírus. Általában nem sok sikerrel. Magyarországon az operatív törzs ismét megkért mindenkit, hogy ne terjesszen rémhíreket a betegséggel kapcsolatban – hangzott el az M1 Híradójában.

Magyarországon van olyan újság, amely háborús jelzőkkel írja le a koronavírussal kapcsolatos hazai állapotokat, az egyik kereskedelmi csatorna pedig előbb kezdi híradóját minden este, szintén a koronavírus miatt. Csütörtök este az ATV híradója az eddigi fél hat helyett mostantól öt perccel korábban, 17 óra 25 perckor kezdi kora esti hírműsorát.

A változtatásról honlapjukon azt írták: a koronavírus miatt kell előbb kezdeni az adást, vagyis pontosabban azért, mert az elmúlt napokban Európát is elérte a fertőzés. Azt, hogy egy hírműsor esetében milyen koronavírussal kapcsolatos szempontok indokolják az öt perccel korábbi kezdést, a csatornától az M1 nem tudta meg.

A baloldali Népszava péntekre már

háborús jelzőkkel írta le a koronavírussal kapcsolatos magyarországi állapotokat.

A lap azt írta, „frontvonalban, fegyver nélkül küzdenek a vidéki háziorvosok”, annak ellenére, hogy a cikkben megszólaló egyik orvos éppen arról beszél, mennyire nehéz felülkerekedni a híreken, és megnyugtatni az embereket. A Népszava az írás első sorában egy másik orvost idéz, aki azt mondja: „a háború első vonalában vagyunk, mert odatoltak bennünket.” Írta a lap annak ellenére, hogy Magyarországon továbbra sincs koronavírusos megbetegedés.

Miért ír az Index ennyit és így a koronavírusról? – az index.hu-n ezzel a címmel jelent meg írás. A portál egyik olvasója ugyanis sérelmezte, hogy az oldalon szándékosan hatásvadász és pánikkeltő cikkek jelennek meg. A szerkesztőségnek küldött üzenetben azt írja: a boltokat egyértelműen a hangulatkeltés miatt rohamozták meg és fosztották ki a vásárlók.

Az Index ugyan elismeri, hogy több hasonló észrevételt kaptak, de mint írják „nem így csinálnánk, ha azt látnánk, hogy nem erre van igény”. A szerkesztőség azt is írja, a híreket szerintük nem tálalják öncélúan.

Szerdán a hatóságok folyamatos tájékoztatása ellenére mégis arról cikkeztek, hogy a háziorvosok nem kaptak megfelelő információt a koronavírusról. Az anyagban a hivatalos megszólalók közül Komáromi Zoltán, a DK egészségügyi szakpolitikusa szerepelt, aki háziorvosként azt taglalta, hogy szerinte az orvosok azt sem tudják, milyen információkat kell begyűjteni a lehetséges betegektől.

Időközben csütörtök este a szintén DK-s Arató Gergely készlethiányról és a tájékoztatás elmaradásáról beszélt az újságíróknak, pedig nem sokkal előtte,

a pártok és a Belügyminisztérium egyeztetése után minden résztvevő egyetértett abban, hogy fel kell lépni a rémhírterjesztés ellen.

„Magyarországon nincs ok a pánikkeltésre” – erősítette meg a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szóvivője, Láng-Bognár Kinga pénteken az M1 kérdésére is. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az álhíreknek és a riogató tartalmú cikkeknek akár jogi következménye is lehet.