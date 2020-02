A gyalogosokat ellenőrzi a rendőrség

Másfél hónap alatt 2020-ban kilenc halálos gyalogosgázolást történt Budapest útjain. A balesetek többsége a gyalogosok figyelmetlensége miatt következett be. A BRFK szerint egyre több az olyan eset, amikor a járókelők figyelmét eltereli valami a közlekedésről. A szokatlanul sok baleset miatt a rendőrség a gyalogosközlekedést is ellenőrzi: hetente kétszer – előre be nem jelentett helyen és időpontban – razziákat tart a főváros útjain.