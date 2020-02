Szentkirályi: A szájmaszk arra való, hogy a betegek ne fertőzzék meg az egészségeseket

A szájmaszk nem az egészséges emberek védőeszköze, hanem arra való, hogy a betegek ne fertőzzenek – mondta a kormányszóvivő csütörtök este az M1-en.



Szentkirályi Alexandra hozzátette, több mint egymillió szájmaszk áll rendelkezésre, az ellátás is biztosított, s bár előfordulhat, hogy adott pillanatban valamelyik patikában nincs, ennek megoldásán is dolgozik már a Belügyminisztérium.

Az álhírek mellett azt is károsnak nevezte, ha a politikai pártok egymásra licitálnak a koronavírus ügyében, hogy kinek vannak előrelátóbb ötletei.

A szóvivő szerint mindenre fel vannak készülve, s az Operatív Törzs olyan szakemberekből áll, akiknek minden eshetőségre van forgatókönyvük. Emlékeztetett, jelenleg tizennyolc magyar van karanténban, de ha további fertőzésgyanús esetek jelennek meg, akkor nemcsak a Szent László Kórház áll majd rendelkezésre, hanem más intézményeket is bevonnak.

Kiemelte, még mindig nem tudnak koronavírussal fertőzött emberről Magyarországon. A vírus Magyarországon való megjelenése azonban nem zárható ki, hiszen Észak-Olaszország a legközelebbi gócpont, ahol nagyon sok megbetegedés van, s a vírus már szomszédos országokban is megjelent – fűzte hozzá.

„Számolnunk kell, és számolunk is azzal a ténnyel, hogy előbb-utóbb Magyarországra is be fog gyűrűzni, vagy meg fog jelenni a megbetegedés. Önmagában azt, hogy néhány megbetegedéssel találkozunk, nem szabad egy járvánnyal összekeverni” – fogalmazott.

A korábban ismertetett tízpontos felhívásról szólva Szentkirályi Alexandra elmondta: egyik legfontosabb pontja, hogy az a legjobb, ha az emberek nem utaznak olyan területekre, amelyeken már megjelent a vírus. Ha valaki mégis utazik, akkor fontos lenne, hogy a konzuli szolgálatnál regisztrálja magát, így a kormány is értesülhet róla, hogy mennyi magyar lehet kitéve a fertőzésnek, és így könnyebb elérni őket.

Annak, aki fertőzött területekről érkezik haza, azt tanácsolják, hogy ha tünetet észlel magán, keresse meg a háziorvosát telefonon, vagy hívja a népegészségügyi központ éjjel-nappal működő zöldszámát – közölte Szentkirályi Alexandra.