Öt éve mentik sikeresen a cebui disznókat Budapesten

A Fővárosi Állat- és Növénykert elsőként már 2015 óta foglalkozik a kritikusan veszélyeztetett trópusi disznóféle, a cebui disznó megmentésével – közölte az intézmény.

Forrás: YouTube/Fővárosi Állat- és Növénykert

Ezt annak kapcsán írták, hogy a napokban több magyar médium is beszámolt: a csehországi Jihlava állatkertje programot indított az állatfaj megmentésére.

Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) 2007-ben indította el a cebui disznók megmentését szolgáló összehangolt állatkerti tenyészprogramot, amelyhez a hazai állatkertek közül elsőként a budapesti csatlakozott. Ezt követte a csehországi állatkert.

Öt éve Hollandiából egy koca, majd később Skóciából egy kan cebui disznó érkezett Budapestre. A két állatot 2015 ősze óta láthatja a nagyközönség a Mérgesház melletti kifutóban.

Érkezésekor a tenyészpár mindkét tagja épp abban a korban volt, amikorra a cebui disznók ivaréretté válnak, így az Állatkert szakemberei joggal reménykedtek abban, hogy hamarosan kismalacok is születnek majd. Erre végül a várnál is hamarabb, még a tenyészállatok érkezésének évében sor került: Buana 2015. november 16-án hozta világra első malacait.

Az azóta eltelt fél évtizedben öt ellésből összesen egy tucat malac jött a világra. A felcseperedett állatok egy része azóta már más állatkert lakója, például a Pozsonyi Állatkertbe, illetve a németországi Landau állatkertjébe is kerültek budapesti születésű cebui disznók. Sőt, a tenyészprogram keretében arról is volt szó, hogy a programhoz most csatlakozó Jihlavai Állatkertbe is kerüljön itt született állat.

Azok a fiatalok, akik még nem utaztak el, továbbra is a városligeti intézményben láthatók, ahol a bőséges szaporulat miatt az eredeti mellett egy újabb kifutót is létesítettek a cebui disznóknak.

A kritikusan veszélyeztetett cebui disznók sikeres budapesti szaporítása fontos eredmény a faj megmentéséért folytatott munkában, s jelzi a városligeti intézmény jelentős szerepét a tenyészprogramban is – írták közleményükben.