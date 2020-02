Megfelelőek a vizsgálatok a debreceni repülőtéren

A Debreceni Nemzetközi Repülőtéren az előírásoknak megfelelően zajlott az utasok vizsgálata – reagált a repülőtér a sajtóban megjelent hírekre az MTI-hez eljutatott szerdai közleményében.

Olaszországból hazatért utas testhőmérsékletét mérik a milánói járat érkezése után a debreceni repülőtéren (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Portfolio azt írta, hogy értesülésük szerint a hétfő éjszakai vizsgálat során a hőmérők irreális értéket, 32-33 fokos testhőmérsékletet mutattak ki, a reptér munkatársai ennek ellenére továbbengedték az utasokat.

Közleményükben azt írták, hogy a reptérre február 25-én éjjel negyed egykor érkezett menetrend szerinti milánói járat utasait a koronavírus olaszországi terjedése miatt a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet munkatársai vizsgálták meg.

A vizsgálathoz több különböző típusú hőmérőt használtak. Amikor a jelenlévő orvosok érzékelték, hogy az egyik műszer rossz értéket mutat, annak használatát befejezték, és egy másik, helyes értékeket mutató hőmérővel folytatták az utasok vizsgálatát – tudatták.

A gép összes utasát és a személyzetet is megvizsgálták, állapotukról adatlapot vettek fel, amelyen rögzítették a testhőmérsékletüket is. A szakemberek szerdán valamennyi érintett utassal telefonon is felvették a kapcsolatot, és meggyőződtek arról, hogy hétfő óta senki nem lázasodott be – hangsúlyozzák a közleményben.