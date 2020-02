Változékony idő lesz a jövő héten

Változékony lesz az idő a jövő héten: napsütésre, de esőre, zivatarra is készülni kell. Ismét többször lesz erős, olykor viharos a szél. A hőmérséklet is ingadozni fog, olykor csak 10 fok körül alakulnak a maximumok, máskor 18 fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.