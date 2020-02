Mit tanítsunk meg a gyermekünknek, ha egyedül hagyjuk otthon

A szoros munkabeosztás miatt egyre több szülő kényszerül arra, hogy egyedül hagyja otthon gyermekét. Ilyen esetben fontos pár alapvető szabályt megtanítani a gyereknek, ilyen például az, hogy ne nyisson ajtót senkinek, és csak családtagnak vegye fel a telefont.

Fehér Tünde rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa a Duna Televízió Család-barát című műsorában elmondta, Kanadában érvényben van egy jogszabály, amelynek értelmében tizenkét éven aluli gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem maradhat még öt percre sem egyedül.

Magyarországon jelenleg ilyen jogszabály nincs, hazánkban a szülők felelőssége, hogy a gyermeket egyedül hagyják-e otthon vagy sem.



Hozzátette, nem véletlen a tizenkét éves korhatár meghatározása Kanadában, tizenkét éves kor előtt a gyerekek nem elég érettek, különböző veszélyhelyzeteket nem tudnak megfelelően felmérni.

„Ha a szülő felügyelet nélkül otthon hagyja gyerekét, fontos, hogy ismerje, mennyire érett és önálló” – mondta Fehér Tünde. Hozzátette, van pár fontos szabály, amit meg kell tanítani a gyerekeknek, ha egyedül maradnak otthon. Ilyen szabály például, hogy ne nyissanak senkinek ajtót, sem idegennek, sem ismerősnek, csak akkor vegyék fel a telefont, ha egy családtag hívja őket. Fontos, hogy, ne mondják el senkinek, ha éppen egyedül tartózkodnak a lakásban.

A szülőnek azt is meg kell tanítania gyermekének, hogy probléma esetén kit hívhat fel. Emellett az is fontos, hogy a szülők is folyamatosan elérhetők legyenek, mivel ez a gyerekeknek biztonságérzetet ad.

