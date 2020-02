MABISZ: a 3 milliárd forintot is megközelíti a februári viharkárok után kifizetett összeg

Magyarországon a biztosítók eddigi adatai szerint a hárommilliárd forintot is elérheti az elmúlt két hét viharainak kárértéke. Nyáron már megszokhattuk, hogy egy-egy komolyabb zivatarlánc ehhez hasonló nagyságú károkat okoz, de télen ez ritkább. Sok helyen még mindig nem végeztek a helyreállítással – hangzott el az M1 Híradójában.

Tűzoltók dolgoznak az orosházi vásárcsarnok tetején (Fotó:MTI/Rosta Tibor)

Tetőket téptek le, jelzőlámpákat szakítottak le és fákat is kicsavartak az elmúlt két hét viharai.

Veszprém megyében az egyik kidőlt jegenyefa egy arra haladó autóra dőlt, a sofőr halálát okozva.

A helyenként 80-100 kilométer per órás szél az egyik törökszentmiklósi középiskola tornacsarnokának tetejét szakította le még február elején. Szerencsére nem sérült meg senki. Az épületet azóta lefóliázták, de egyelőre csak szélcsendes időben használhatják a diákok.

Orosházán egy héttel a károk után is javában folyt a helyreállítás, nem csak a vásárcsarnok, hanem a mellette lévő társasház épületén is. Ugyanis a csarnok lefújt tetődarabjai légkondicionálókat szakítottak le és több lakás ablakát is betörték. Az utóbbi években ez a harmadik eset, hogy az erős szél megbontja a vásárcsarnok tetejét, így ezúttal megerősítik a szerkezetet.

Fóliával terítették le a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház egyik telephelyét is. A vihar 300 négyzetméteren rongálta meg a tetőt, de a teljes 550 négyzetméteres felületet cserélni kell. A tetőn napelemek is voltak, ezeket le kellett szerelni, így kevesebb áramot tud termelni a létesítmény, ami tovább növeli a kárt. A kárenyhítésre már több mint tízmillió forintot fordított a kórház, de a teljes helyreállításhoz további tízmilliókra lesz szükség.

A Magyar Biztosítók Szövetségének összegzése szerint több mint 32 ezer lakáskárra 2,2 milliárd forintot fizettek ki a társaságok. Ipari létesítményekből és közintézményekből pedig kétezer kárbejelentés érkezett, ami 750 millió forintos kárösszeget jelent. Ezek a számok vetekszenek egy-egy viharos nyári hónap adataival.

„Februárban szokatlannak számít ez az időjárás, a viharok okozta károk nagyjából a nyári viharokhoz mérhetőek. A tavalyi évben például a biztosítók a május-augusztusi viharszezonban összesen 4,1 milliárd forintot fizettek ki, különösen a júniusi viharok számítanak hasonló nagyságrendűnek”–fogalmazott Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.

A tapasztalatok szerint a szélsőséges időjárási jelenségek után sokan kötnek új biztosítást, ám még így is mintegy egymillió lakásnak – a hazai ingatlanok több mint negyedének – nincs semmilyen biztosítása.