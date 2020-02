A gyalogosok érdekeiért küzdenek nyolc éve

Legyen itt egy zebra! címen indított figyelemfelhívó kampányt ősszel a Járókelő.hu közterületi hibabejelentő oldalt működtető civil szervezet. Az akció során három olyan forgalmas csomóponton lobbiztak gyalogátkelőért, ahol a hozzájuk beérkezett lakossági panaszok alapján nagy szükség lenne arra. A gyalogosok érdekképviseleteként is ismert szervezet egyik legfontosabb célja a biztonságos közlekedés megvalósítása. Idén is folytatják kampányukat, amelyről hamarosan több részletet is nyilvánosságra hoznak.