Még a vevő szemmozgását is figyelik a kereskedelmi láncok

Vásárlói magatartás kutatásával foglalkozó központ nyílt a Pécsi Tudományegyetemen, ahol többek között azt vizsgálják, hogy egy adott termékre, termékkategóriára felfigyel-e a vevő, illetve mennyire hatékonyak a termékkihelyezések, vagy az üzleten belüli kommunikációs anyagok. Szakemberek elmondták, a kereskedelmi láncok olyan befolyásolási technikákat is alkalmaznak, amelyek a fogyasztók számára is előnyösek lehetnek.

A kép illusztráció (Fotó:MTI/Balogh Zoltán)

Fogyasztói magatartás kutatásával foglalkozó központ nyílt a Pécsi Tudományegyetemen. A központban egyebek mellett szemüvegbe épített, a szem mozgását követő kamera segítségével is végeznek méréseket az egyetem munkatársai.

Kamerákkal követik a szem mozgását

Németh Péter, a Fogyasztói Magatartáskutató Központ vezetője a Kossuth Rádió Napközben című műsorában elmondta, mobil kamerák segítségével vásárlói magatartásokat vizsgálnak. Arra keresik a választ, hogy egy adott termékre, termékkategóriára felfigyel-e a vevő, mennyire hatékony egy adott termékkihelyezés, illetve az üzleten belüli kommunikációs anyagok elhelyezése.

Hozzátette,

a stabil szemkamerával egy weboldal felhasználóbarát jellegét,

illetve egy internetes vásárlási folyamat gördülékenységét, hatékonyságát tudják mérni.

Németh Péter kiemelte, kevés vállalat, illetve akadémiai kutató alkalmazza az eye tracking technológiát annak ellenére, hogy nemcsak a marketing, a piackutatás terén lehet hasznos, de alkalmazható a sporttudományban, orvostudományban és a pedagógiában is.

A vásárlók számára is előnyt rejtő technikák

Jagodics Rita kereskedelmi- és marketingszakértő elmondta: a köztudattal ellentétben a kereskedelmi láncok olyan befolyásolási technikákat is alkalmaznak, amelyek a fogyasztók számára is előnyt jelentenek. Ilyen technika például a boltok kialakítása, a játékos polcok mellett közvetlenül megtalálhatók az elemek is, így a vásárlónak nem kell több percet arra vesztegetnie, hogy megtalálja azokat.

Kiemelte,

a különböző termékek összecsomagolása

olyan eladásösztönzési technika, ami a fogyasztó számára is kedvező, mivel az ajándékcsomagolásban lévő termékeket a kereskedelmi láncok sokkal kedvezőbb áron kínálják, mint az összecsomagolt termékeket külön-külön.

Kiemelten fontos a profit termelés

Jagodics Rita kitért arra is, hogy természetesen a kereskedelmi láncoknak rendkívül fontos a bevételnövelés is, hiszen ebből tudják fenntartani magukat. Éppen ezért olyan technikákat is használnak, amelyek jelentősen elősegítik a profit növelését, ilyen például, hogy a napi fogyasztási cikkeket az üzlet különböző pontjain helyezik el.

Ez azért előnyős bevétel szempontjából, mert amíg a vásárló minden terméket beszerez, ami a listáján szerepel, addig kénytelen körbejárni az egész üzletet, és esetlegesen egy-két olyan terméket is betesz a kosarába, amire nem feltétlenül volt szüksége és nem is szerepelt a listáján.

Jagodics Rita kiemelte: azokban az üzletekben,

ahol bevásárlókocsik vannak, a vásárlók sokkal többet hajlandóak vásárolni,

mivel a kocsik nagy mérete miatt úgy tűnik, hogy nem is vásároltak olyan sokat. Hozzáfűzte, akkor is többet hajlandó a fogyasztó vásárolni, ha nagyobb az üzlet és több soron kell végigmennie, míg beszerzi a szükséges termékeket. Jagodics Rita elmondta, a fényekkel is jól lehet játszani, több üzletben azért nincsenek ablakok, hogy a vásárló ne érzékelje az idő múlását, és minél több időt töltsön el az üzletben.

Kiemelte, a fogyasztók költségvetése összefügg azzal, hogy mennyit hajlandó költeni, a vásárlótípusok meghatározásánál azonban ez mégsem játszik akkora szerepet. Sokkal inkább döntenek a fogyasztók vásárlási szokásai: hogy mennyire hajlandóak „impulzívan” vásárolni, vagy éppen mennyire rutinból, megszokásból vesznek meg bizonyos termékeket.

A címlapfotó illusztráció.