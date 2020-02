Olcsóbb is lehet az áram, mint gondolnánk

A háztartási kiadások csökkentésének egyik alapvető módja, ha az otthonunkban használt energiamennyiséget csökkentjük. Napjainkban egyre szélesebb az energiatakarékos eszközök kínálata, de nagy részük a háztartások számára ismeretlenek.

(Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)

Napjainkban minden háztartásban megtalálhatók azok az eszközök, amelyek számottevő energiafelvevőnek bizonyulnak. Egy mosógép, mosogatógép, hűtőszekrény vagy a különböző konyhai robotgépek használata jelentősen hozzájárulhat a magas villanyszámlához. Mivel ezeknek az eszközöknek a használatát nem tudjuk mellőzni, első lépésként érdemes az energiatakarékos, A+++ jelölésű termékeket vásárolni.

Sokat spórolhatunk, ha a hagyományos, wolfrámszálas izzókat energiatakarékos LED-es fényforrásokra cseréljük. Habár utóbbi ára magasabb a hagyományos izzóénál, időálló, és hosszú távon sokat takaríthatunk meg vele.

A szakemberek felhívják a figyelmet a számítástechnikai eszközök tudatos használatára is: fontos, hogy a tabletek, telefonok, laptopok töltőjét a készülékek feltöltése után ne hagyjunk a konnektorban, az asztali számítógépeket pedig használat után kapcsoljuk ki, ezekkel az egyszerű módszerekkel áramot spórolhatunk.

Az energiaszolgáltatók is nyújtanak azonban olyan lehetőségeket, amelyekkel jelentősen csökkenthetjük kiadásainkat.

Vezérelt csatlakozási pont az otthonunkban

A vezérelt mérő vagy vezérelt csatlakozási pont kiépítése egy takarékossági megoldást, spórolási lehetőséget rejt magában. Régen ezt éjszakai áramnak nevezték, de valójában nem jelenti azt, hogy a szolgáltató csak éjszaka biztosít a fogyasztó számára áramot. Ha a vezérelt csatlakoztatási pontról vételezett szolgáltatást választjuk, a szolgáltató napi nyolc órában biztosítja az áramellátást, ebből az időszakból 4-6 óra esik a csúcson kívüli (22 és 06 óra közötti) időszakra. Igénylésével – amelyet a szolgáltatónál kezdeményezhetünk – jelentős tarifacsökkentést érhetünk el.

Az „éjszakai áram” használatát azok a fogyasztók vehetik igénybe, akik rendelkeznek olyan csatlakoztatott berendezésekkel, amelyek nem igényelnek folyamatos áramellátást, hanem tárolni is képesek azt. Ilyen egy bojler is, de akár fűthetünk is az „éjszakai árammal”, ha különböző fűtőpanelekkel, elektromos hőtárolós kályhával, fali fűtőpanelekkel vagy konvektorokkal fűtünk.

Ezek ára – a teljesítmény függvényében – 30 ezer forinttól több százezer forintig terjed, de egy új ház vásárlása, építése esetén még így is érdemes beruházni, ugyanis a befektetett összeg megtérül: amíg az Elmű-Émász normál árszabása esetén 37,54 forintot fizetünk egy kilowattóráért, addig a vezérelt csatlakozási ponton érkező áram kilowattóránként mindössze 23,16 forint.

Fűtés megújuló energiával

A hőszivattyú az egyik leginkább környezetbarát, energiát hasznosító berendezés. Használatával fűthetünk, hűthetünk, és meleg vizet is biztosíthatunk otthonunkban. A hőszivattyú hatékony megoldás, ha spórolni szeretnénk: egy kilowatt villamos energia felhasználásával 3-6 kilowatt fűtésteljesítményt állíthatunk elő, típustól függően.

Költséges beruházás, típustól függően egy-két millió forint, beszerelése elsősorban családi ház esetén ajánlott. Szakemberek szerint a borsosnak tűnő ár ellenére használata megéri, ugyanis a harmadik évtől a szivattyú már nekünk „spórol”.

Megújuló energiákat felhasználó hőszivattyúk (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Egyszerűsített megtérülési idő

Sokan gondolkodnak azon, hogy megéri-e a napelemes rendszer kiépítése az otthonokban. Biztosít-e elég energiát, ha nincs elég napsütés? Milyen költségekkel számolhatnak azok, akik napelemeket szeretnének a házuk tetejére telepíteni? Vajon megéri egy nagyobb beruházás, ami nem biztos, hogy elengedő energiát biztosít?

Az egy kilowattórás napelemes rendszer – amelynek költsége 500-650 ezer forintra tehető – megközelítően évente 1100 kilowattóra villamos energiát termel. Az Elmű-Émász normál – A1 – tarifája 37,54 forint/kilowattóra. A három adatból pedig kiszámíthatjuk a beruházás megtérülési idejét.

Ha a napelemes rendszer ára 550 ezer forint, és az összeget elosztjuk a rendszer által megtermelt 1100 kilowattóra villamos energiával, majd megszorozzuk a díjszabásban meghatározott hatósági árral, megkapjuk a megtérülési időt. Ebben az esetben ez körülbelül 13 évet jelent.