A gyerekeknek szenteli az évet a Zalakarosi Fürdő

A gyermekeknek szenteli az évet a Zalakarosi Fürdő, ahol a fejlesztések, felújítások jelentős hányada a legfiatalabbak időtöltését szolgálja – közölte a társaság vezérigazgatója szerdán, sajtótájékoztatón.

Cziráki László jelezte: ebben az évben 850 millió forintot fordítanak a fürdő fejlesztésére, amiből hamarosan elkezdődik egy 44 férőhelyes ifjúsági szálló kialakítása, a gyerekek fedett vízivilágának felújítása, tavasszal pedig a szabadtéri gyermekmedence korszerűsítése. Hozzátette, hogy az egész éves programok, akciók, kedvezmények tervezése során is azt tartották szem előtt, hogy Magyarország első élményfürdőjében – ahol tavaly 640 ezer látogató fordult meg – a gyerekek, a családosok igényeinek leginkább megfeleljenek.

Novák Ferenc polgármester felidézte, hogy az idén 55 éve működő Zalakarosi Fürdőnek a 2008-ban indult válságból éppen a gyerekeseknek szánt fejlesztések révén sikerült kilábalnia.

Jelezte azt is, hogy a gyerekek évének keretében nemcsak az ide látogató turistákra gondoltak, hanem a helyben élő gyerekekre is, amit idén az óvodai sportudvar kialakítása, valamint a játszóterek bővítése is jelez.

A címlapfotó illusztráció.