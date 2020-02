Origo.hu: Soros György több tízmillióval segítette a gyöngyöspatai per kezdeményezőjét

Több tízmillió forinttal támogatta a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Intézete a gyöngyöspatai általános iskola ellen szegregációs pert indított alapítványt – erről ír az Origo. Az internetes lap szerint az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány nem is titkolja, hogy céljuk a magyar állam elleni perek indítása, valamint a későbbi büntetés. Közben a térség fideszes országgyűlési képviselője a közösségi oldalán azt írta: csaknem egy hónap alatt összesen hét gyöngyöspatai írta alá azt a petíciót, amelyben a szolidaritást lehet kifejezni a kártérítési per érintettjeivel – hangzott el az M1 Híradójában.

Több tízmillióval segítette Soros György a gyöngyöspatai per kezdeményezőjét – ez derül ki az Origo egyik szombati cikkéből. A portál arról ír, hogy az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány csaknem összes forrását az elmúlt közel húsz évben Soros György Nyílt Társadalom Intézete adta. Az alapítvány pedig a pénzért cserébe sokszor mondvacsinált indokokra hivatkozva indított iskolai pereket.

Az Origo szerint a szervezet egyik alapítója 2016-ban úgy fogalmazott: „Mindenképpen érdemes lenne megkísérelni, hogy valamilyen roma iskolai szegregációs ügy eljusson a luxemburgi Európai Unió Bírósága elé”.

A gyöngyöspatai szegregáció miatt a bíróság annak ellenére ítélt meg 100 millió forintot az érintett roma családoknak, hogy közülük többen évekig nem járatták rendszeresen iskolába a gyerekeiket, és előfordult, hogy a tanárokat is bántalmazták. Hiába ajánlott fel a kormány, az önkormányzat és tankerület közösen személyre szabott oktatást, a roma önkormányzat elnöke kikötötte: csakis pénzt hajlandóak elfogadni.

Pedig az Origo szerint a perben az alapítvány a kártérítési igényt éppen azzal indokolta, hogy a roma gyerekeket szerintük alacsonyabb színvonalú oktatásban részesítették. Több helyen a rosszabb oktatás fordulatot használták, csakhogy arra már nem adtak magyarázatot, mi számít szerintük jó oktatásnak és a roma gyerekek helyzete mihez képest volt rosszabb.

Az Origo szerint az sem véletlen, hogy a gyerek előadásai szófordulatokban és tartalmilag is kísértetiesen hasonlítottak egymásra. Az érintett cigány családok nem önmaguktól fordultak a bírósághoz, hanem egy alapítvány vette rá őket a pereskedésre.

Nemrég Horváth László, az ügy felderítésén dolgozó miniszterelnöki megbízott is arról beszélt: a Soros György által is támogatott alapítvány célja, hogy „beárazzák a szegregációt”, vagyis, hogy megnézzék, mennyi pénzt lehet kicsalni az államtól. Később pedig más településeken is alkalmazzák a Gyöngyöspatán kipróbált modellt.

Az alapítvány érdekes módon 2004-től 10-ig alvó állapotban volt, 2010-től pedig iparszerűen indította az úgynevezett szegregációs pereket. Ez az első beárazási akció, első pénzszerzési akció. Bár nem kell az ördögöt a falra festeni, de ha ez az akció most sikeres, valóban megtörténik a kifizetés, valóban ilyen összegek jönnek, akkor azt a békétlenséget és igazságtalanságot, amit Gyöngyöspatán keltettek, lehet exportálni.

Horváth László szombaton arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyöngyöspataiak 99,7 százaléka nem írta alá azt a petíciót, amely a kártérítési per érintettjei, valamint az őket képviselő ügyvédek mellett áll ki.

A térség fideszes országgyűlési képviselője a közösségi oldalán azt írta, hogy az aláírók között több balliberális politikus is megtalálható, így a Momentum és a DK tagjai, valamint az egykori SZDSZ-é is. Horváth László bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy ezekben a politikusokban sok más mellett az is közös, hogy soha nem jártak Gyöngyöspatán.

A címlapfotó illusztráció.