A szombatonkén tartott vásárairól nevezték el Nagyszombatot

A felvidéki Nagyszombat valamikor Magyarország kulturális és érseki központja, gazdag múltú iskolavárosa volt, ahol három nemzetiség élt egymás mellett, a magyar, a német és a szlovák. Nagyszombat, vagy ahogy szlovákul hívják Trnava, történetekben és legendákban gazdag múltú város.

A könnyező Szűz Mária-kegykép (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Brogyányi Mihály idegenvezető az M1 Itthon vagy! című műsorában elmondta, a középkorban német kereskedők telepedtek le a városban, majd a törökök magyarországi előrenyomulása után a gazdag dél-alföldi kereskedők ide tették át székhelyüket, és tömegesen költöztek Nagyszombat városába. „A 17. században Nagyszombatot úgy emlegették, mint a Magyar Királyság legmagyarabb városát” – mondta az idegenvezető.

A Szent Miklós-bazilika kiemelt szerepet kapott a 16. században

Szintén a török elől menekülve ide települt át 1542-ben az esztergomi főegyházmegye vezetése is. Az érsekség nagyszombati költözésével a város legrégebbi temploma országos jelentőségű lett. A ma is álló épület elődjét Nagy Lajos király kezdte építtetni a 14-15. század fordulóján. Az akkori román templom később, az átépítéseknek köszönhetően elegáns gótikus bazilikává nemesedett.

Brogyányi Mihály elmondta, amikor Nagyszombat városába költözött az Esztergomi Főegyházmegye,

a Szent Miklós-bazilikát tették meg az egyházmegye ideiglenes székesegyházává.

A templom különlegessége az oldalában utólag épült barokk kápolna, mely a legenda szerint csodatevő képet őriz. Történt ugyanis, hogy 1663-ban óriási török sereg indult a város kifosztására, amikor a kápolna oltárának festményén Szűz Mária sírva fakadt. A feljegyzések szerint szeméből könnycseppek indultak meg, majd olyan sűrű köd borult a vidékre, hogy a vonuló török hiába kereste, nem találta meg a várost, Nagyszombat megmenekült.

Szombatonként tartották a vásárt

A kereskedők védőszentjéről, Szent Miklósról nevezték el a templomot. A hétvégi vásárok állandó helyszíne volt a templom előtti tér, ahol a szokástól eltérően nem vasárnap, hanem szombatonként tartottak vásárt, s így kapta nevét Nagyszombat.

De nemcsak a kereskedők, a papi méltóságok is keresték a templom közelségét, a püspök egykori palotája is ide épült. Nagyszombat különlegessége, hogy az egész óvárost körbefutó várfal jelentős része épségben megmaradt, egy szakasza éppen a bazilika mögött halad el.

A testi gyógyulás mellett a lelki ápolásra is odafigyeltek

A Szent Ilona Nagyszombat egyik legkisebb, de talán legbájosabb temploma, és a felvidéki magyar közösség számára a mai napig kiemelt jelentőségű. A Szent Ilona-templom már a 14. században is állhatott, és egy idő után a Magyarországon feltehetően a 17. században megjelent, betegápolásra felesküdött Irgalmasrendhez került. Kiss Róbert püspöki helynök elmondta, a Szent Ilona-templomhoz régebb egy kórház tartozott. Hozzátette, a kórházban az ápolók a betegek testi és lelki gyógyulását is elősegítették.

Az épület, ahogy az a templomok életében gyakran előfordul, számos változást, átalakítást megélt: először a reneszánsz, majd barokk tette rá kézjegyét.



Kiss Róbert kiemelte, Nagyszombat mindig háromnyelvű város volt. Azonban a háború után fokozatosan kezdett visszaszorulni a többnyelűség. Kiss Róbert hozzátette, még ebben az időszakban is tartottak magyar nyelvű szentmisét a templomban.

A Szent Koronát a legenda szerint Nagyszombaton is őrizték

Nagyszombat, a fallal körbevett, középkori város hamar országos jelentőségűre nőtt,

IV. Béla szabad királyi városi ranggal ruházta fel.

Ez akkora kiváltságnak számított, hogy egészen a 15. századig mindössze nyolc város büszkélkedhetett a címmel. A település Nagy Lajos király kedvelt tartózkodási helye volt. És Bethlen Gábor erdélyi fejedelem is hosszabb ideig tartózkodott Nagyszombaton.

A pozsonyi országgyűlés 1821. január elején felajánlotta Bethlen Gábornak a királyi címet, és még ebben az évben a besztercebányai országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását, valamint Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet magyar királlyá választja. A királlyá választás megtörtént, övé volt a Szent Korona, Bethlen azonban nem koronáztatta meg magát. Két évvel később Bethlen Gábor lemondott a királyi címről.

Kovács László elmondta, egyelőre nem lehet tudni, hogy ebben az időszakban hol őrizték a koronát, az azonban biztos, hogy a Szent Korona Nagyszombaton is volt.

A legenda szerint a Szent Miklós-bazilikához vezető utcában áll a ház, ahol a királyi ékszereket őrizték. A ház csúcsán látható korona, valamint a homlokzaton olvasható, latin nyelvű felirat alátámasztja a legendát:

„Én, az idegen, hajdan e fedél alatt bujdostam.”

A ház ma a Zene háza, boltíve alatt szlovák és magyar tábla emlékezik meg Kodály Zoltánról, aki 1885 és 1892 között a közeli Galántán élt. A környék meghatározta Kodály művészetét, ahogy Nagyszombat is: itt érettségizett, éppen a házzal szemben, ahol az emléktábla található. Az épület a korábban a város jelentős részét alkotó egyetemi komplexum része.

Kezdetben teológiai és bölcsészeti kart indítottak

A nagyszombati egyetem alapításával elérkeztünk a város legfontosabb történelmi pillanatához. Nemcsak Nagyszombatra, de az egész magyar tudományra és kultúrára nagy hatással volt az alapító, Pázmány Péter tudós, egyházfi.

Kovács László elmondta, 1635-ben az egyetem megkapta azokat a jogokat, melyeket a többi birodalmi egyetem is. Kezdetben teológiai és bölcsészeti kart indítottak az egyetemen, de hamarosan szorgalmazták a jogi kart is. A történelemtanár hozzátette, ez azonban csak Mária Terézia uralkodásának kezdetén valósult meg. Az uralkodó engedélyezte egy orvosi kar megalakítását is.

A jogi karon az oktatás döcögősen indult, alig volt ugyanis diák, akit érdekelt volna a tudományterület. Az orvosi karra pedig nem volt felkészülve az egyetem: nem állt rendelkezésre elég oktatóhelyiség és pénz. Az oktatás olykor tíz-tizenöt évig vagy még tovább is elhúzódhatott. Mindezek ellenére

ez az egyetem alapozta meg a magyarországi modern felsőoktatás alapjait,

és számos gyönyörű barokk épülettel, palotával ajándékozta meg Nagyszombatot. Ugyanis az egyetemhez tartozott a város legszebb barokk temploma is.

A Keresztelő Szent János-székesegyház különlegességei

A Keresztelő Szent János-székesegyháznak számos különlegessége van, ezek közül a leglátványosabb a mennyezetig nyújtózkodó, fából faragott, csaknem 300 éves oltár 42 szobrával.

A Keresztelő Szent János-székesegyház háromszáz éves oltára (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Az alsó sorban található Mózes szobra, melyet feltehetően egy bibliai fordítási hiba miatt szarvakkal ábrázolt a művész.

A templom építését az Esterházyak támogatták. Az elhunyt családtagokat itt helyezték örök nyugalomra, díszített halotti pajzsuk a szentély falában kapott helyet.

Bánovecz István idegenvezető elmondta, az oltáron lehet látni a magyar szentek szobrait, Szent Lászlót, Szent Istvánt és Szent Margitot. Hozzátette, a templom alatt H alakban kialakított kripták a városban tanító tanárok sírhelyei.

A templomot 1637-ben szentelték fel, de az ünnepséget az egyetemet alapító Pázmány Péter már nem érhette meg.