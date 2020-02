Janik: További csoportokra lehet számítani Szerbia felől

A csütörtökön Tompához érkező migránscsoport után további karavánokra is lehet számítani, hiszen csak Szerbiában jelenleg mintegy 6 ezer illegális bevándorló tartózkodik – mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese pénteken az M1-en.



A jó idő beálltával valószínűleg a tavalyihoz hasonló ütemben érkeznek majd az illegális bevándorlók – fűzte hozzá. Megjegyezte: bizonyosan akad új „merítés”, mivel a balkáni félszigeten több mint 100 ezren tartózkodnak illegálisan.

Janik Szabolcs elmondta, hogy a szerb hatóságok szerint különböző manipulált, a magyar határról készült felvételekkel vették rá az embereket az elindulásra. A menet hátterében egyértelműen dezinformáció áll – hangsúlyozta.

A szakértő szerint evidens jelei vannak a szervezettségnek, mert „nem életszerű, hogy több száz ember hirtelen egymásra néz, és elindul a határ felé”.

Hozzátette: nem lehet tudni pontosan, hogy kik készítették a felvételeket és milyen motivációk vezérlik őket, civil szervezetek, embercsempészek vagy más csoportosulások is mozgathatják a szálakat. Janik Szabolcs kitért arra is: a szabályszerű megoldás az lenne, ha ezek az emberek a tranzitzónáknál adnának be menekültkérelmet.