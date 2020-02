Zivatarokra és viharos széllökésekre figyelmeztet a meteorológia

Több megyében is zivatarokra kell készülni (Forrás: met.hu)

Zivatar miatt elsőfokú, széllökések miatt első- és másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat több térségre keddre.

Erősen felhős vagy borult marad az ég, de a nap második felében nyugaton kissé vékonyodhat, szakadozhat a felhőtakaró. Sokfelé kell esőre számítani, sőt helyenként zivatar is kialakulhat – tette hozzá oldalán a meteorológiai szolgálat.

Késő délután, este néhol havas eső, a hegyekben havazás is lehet. A délutáni órákra a csapadék súlypontja kelet, délkelet felé tolódik, így ezeken a tájakon jelentős mennyiségű eső is hullhat.

Délelőtt a front betörésével egy időben a Dunántúlon, esetleg a középső országrészben is néhol zivatarok is kialakulhatnak. A kevésbé szeles délnyugati tájakon zivatarok környezetében is lehet 100 kilométeres sebességű, rövid idejű szélroham.

Sokfelé lehet nagyobb mennyiségű csapadékra számítani. A Tata-Szeged vonaltól északkeletre 10 milliméter feletti eső várható, északkeleten (Észak-Alföld, az Északi-középhegység keleti része) 20 millimétert is meghaladhatja a 24 óra alatt leeső csapadék mennyisége. Kedden délután a Zemplénben, Mátrában és Bükkben, valamint a Bakonyban, Budai hegyekben is az eső átvált havas esőbe, hóba. Ott az esti órákban pár centis vizes, tapadó hó eshet, mielőtt megszűnik a csapadék.

A déli, délnyugati szél több helyen megerősödik, de napközben egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, és viharossá fokozódik. Eleinte a délnyugati, nyugati szél erősödik meg, majd délelőtt a gyorsan északnyugatira forduló szél előbb a Dunántúlon fokozódik viharossá. Estétől már északkeleten is viharos szél fog fújni északi irányból. A legerősebb lökések általában 70-100 kilométer között várhatók, azonban a hegyvidéki részeken, valamint az északnyugati szélre érzékeny szélcsatornás részeken elérheti 120 kilométeres lökéseket is. Az esti órákra kissé csökkennek a széllökések, de szerdára virradóan is várhatók.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 13 fok között valószínű, az északkeleti határ közelében számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére 1 és 6 fok közé hűl le a levegő.