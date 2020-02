Schanda: Sikeresek a digitális gyermekvédelmi stratégia eddigi programjai

Sikeresnek értékelte a Digitális jólét program keretében létrehozott digitális gyermekvédelmi stratégia eddig megvalósult programjait az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára kedden.

Schanda Tamás budapesti sajtótájékoztatóján közölte: a digitális és okoseszközök használata már óvodáskorban elkezdődik, ami hatással van a gyermekek személyiségfejlődésére és kognitív képességeik gazdagodására, ezért fel kell készülni a gyorsan változó digitális világ veszélyeire is.

Elindították az óvodások okoseszköz-használatát vizsgáló Digimini elnevezésű kutatást, amelynek eredményei az óvodapedagógusok képzését és továbbképzését is segíti majd – tette hozzá.

Az államtitkár erre példaként említette, hogy az Apor Vilmos Katolikus Főiskola februártól Digitalizáció az óvodában címmel 120 órás továbbképzést indít az óvodapedagógusoknak, amelynek keretében a digitális gyermekvédelmi stratégia elemeivel is foglalkozni fognak.

Az iskoláskorúak számára indított Netmentor-programba tavaly újabb 35 iskola kétezer diákját vonták be, így már negyvenkét intézmény vesz részt benne. A tervek szerint idén tovább bővülő kezdeményezésben jelenleg több mint hatvan pedagógus és háromszáznál is több kortárs mentor vesz részt – részletezte.

A 8-12. évfolyamokon tanító pedagógusokat médiaműveltséget és médiatudatosságot fejlesztő oktatási segédanyaggal támogatják – ismertette. A többi között a like-függőség, az online zaklatások, az álhírek (fake news) és a testképzavar témáit feldolgozó Digitális káprázatok című, csaknem negyvenórányi ismeretanyagot tartalmazó tananyag minden oktatási intézmény számára elérhető – hangsúlyozta Schanda Tamás.

A szülőket és a nagyszülőket is támogatják a biztonságos internethasználattal kapcsolatos ismeretek megszerzésében. A Digitális jólét programpontokon 175 mentor segítségével eddig mintegy 1800 családot értek el médiaműveltségi képzésekkel – részletezte az államtitkár, arra is kitérve, hogy a program idén is folytatódik.

A kormány és az ITM – a legkisebbektől az érettségizőkig – a fiataloknak, a velük foglalkozó pedagógusoknak, valamint a szülőknek és a nagyszülőknek olyan tájékoztatást és szolgáltatást nyújt, amelynek segítségével védekezni tudnak a digitális világ veszélyei ellen – összegzett Schanda Tamás.

Kérdésre válaszolva az államtitkár közölte, hogy a digitális fejlesztési és oktatási programok megvalósítására, működtetésére több százmillió forintot fordítanak.