Leszakadt egy kisebb híd Piliscsabán

Piliscsabán a Király utcában, a vasúti töltés közelében leszakadt egy kisebb híd – közölte az M1 Híradója. A környéket lezárták. A becsült kár 100 millió forint.

A híd még az 1890-es években épült, kisméretű téglából és kőből, amelyet gyalogosok és autósok is egyaránt használtak.

A köztévé helyszíni tudósítója elmondta, hogy a vízelvezető árok felett átívelő építmény még szombat délután omlott össze. Először egy arra kocogó vette észre az omlást, majd ezután a Piliscsabai Polgárőrség vonult ki a helyszínre.



Ezután a katasztrófavédelem segítségét kérték, mert a híd elemei folyamatosan omlottak. A katasztrófavédelem nagy erőkkel jelent meg a helyszínen és keresőkutyákkal ellenőrizték, hogy a törmelék alatt nem rekedt-e valaki.

A helyi polgárőrség honlapján közölte, hogy a további omlás veszélye miatt vis maior helyzetnek nyilvánította az eseményt és biztosították a híd és környék lezárását.

A köztévé tudósítója elmondta a MÁV, az önkormányzat képviselői és a Katasztrófavédelem helyszíni szemlét tart hétfőn. A szakembernek bíznak abban, hogy a hidat meg lehet menteni. A keletkezett kár 100 millió forint.

A lezárás nagy érvágás a helyieknek, akiknek így egy kilométeres kerülőt kell tenniük, hogy eljussanak a vasútállomáshoz.

Újabb hírek a leszakadt hídról

A közterület felügyelő, (aki egyben a helyi védelmi megbízott is, ) a polgármester, Koós Gábor építési szakértő, képviselő javaslatára ( aki felhívta a figyelmet a további omlás veszélyre ami be is következett )vis maior helyzetnek nyilvánította az eseményt, és kérték a katasztrófavédelem segítségét mert a híd elemei folyamatosan omlottak. A katasztrófavédelem nagy erőkkel jelent meg a helyszínen, köztük a helyi önkéntesek is, közben a mentők és a rendőrség is kiérkezett. Kereső kutyát hívtunk a helyszínre hiszen meg kellett arról bizonyosodni hogy a törmelék alatt nincs e esetleg ember, de szerencsére a kutya senkit sem talált. A mentés irányító úgy döntött hogy az omlásveszély miatt a hidat reggelig őrizni kell, hogy még véletlenül se menjen senki a közelébe. 22.00-ig a közterület felügyelő, 22.00-tól reggel 8.00-ig pedig a piliscsabai Polgárőrség fogja őrizni a már alig álló építményt amelynek állapota most is folyamatosan romlik.

Simon Gyula közrendvédelmi tanácsnok

Simon Gyula közrendvédelmi tanácsnok

étvégén leomlott egy 1890 körül épített, négy nyílású híd Piliscsabán, a Kálmán király útján – írja a helyi polgárőrség a Facebook-oldalán. Az életveszélyessé vált építményen áthaladó utat lezárták, és még keresőkutyával is átvizsgálták a romokat, hogy megbizonyosodjanak róla, senkire sem omlott rá a téglából és súlyos kövekből álló törmelék.

A Katasztrófavédelem keresőkutyákkal érkezett a helyszínre, majd lezárták a környékét.

