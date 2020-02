Pilis története összefonódott a Fanni hagyományaival

A török hódoltás idején a település szinte teljesen elnéptelenedett. Azonban 1722-ben Beleznay János kurucból labanccá lett katonaembereket telepített a térségbe. Ekkor kezdődött a település és a Beleznay család közös története.

Beleznay-Nyáry-Kastély (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)

A Via Magna, a nagy Sóút leszármazottja, a 4-es számú aszfaltcsík szinte átrepíti az utazókat Pilis városán. A városba 450 évvel ezelőtt betelepedtek a törökök és addig adóztatták, hódoltatták a pilisieket, hogy azoknak még az élettől is elment a kedvük és a község elnéptelenedett. Pilis 1722 utáni újratelepítése a kurucból labanccá lett katonaember, Beleznay János nevéhez fűződik, aki szolgálataiért éppen a pilisi részen kapott birtokot. Egykori otthona, Pest megye legrégebbi barokk kastélya, ma gyermekotthonként működik, de előzetes bejelentkezés alapján, kísérettel látogatható.

A Beleznay család történet

Tóthné Mátrai Edit, a Pilisi Gyerekotthon igazgatóhelyettese az M1 Itthon vagy! című műsorában elmondta, a Beleznay család igazán kedvelte a művészetet, az irodalmat. Beleznay Miklós támogatta az Uránia című magyar irodalmi lap megjelenését, emellett jó barátságot ápolt Kármán Józseffel is. Az író többször is vendégeskedett Beleznayaknál,

1794-ben a könyvtárszobában írta a Fanni hagyományai című kisregényét.

1805-ben a település megkapta a mezővárosi címet. Egy másik, mára megfáradt és lepusztult pilisi kúria, a Sárga kastély is ebben az időben épült. Az akkori családfőnek, Beleznay Sámuelnek kiállhatatlan, hírhedten zsarnoki természete volt, amit vesztére a fia, ifjabb Beleznay Sámuel is örökségként kapott.

Szabó Zoltán helytörténész szerint Beleznay Sámuel rettenetes ember volt, a faluban kevés olyan ember akadt, akit nem veretett meg, nem húzatott deresre. Hozzátette,

ifjabb Beleznay Sámuel is örökölte apja kegyetlenségét.

Apa és fia 1818-ban összeveszett, az idősebb Beleznay aratási időszakban nem engedte ki vadászni fiát. „Annyira elmérgesedett kettejük közt a viszony, hogy ifjabb Beleznay kikapta fegyvert és három lövéssel leterítette az apját” – mondta Szabó Zoltán.

A tragédiába a család is belebukott, darabjaira hullott és elszegényedett.

A Beleznayaktól Nyáry Antal koronaőr vásárolta meg a pilisi birtokot,

majd költözött be nyolc gyermekével, kisebb-nagyobb átalakítások után az épületbe. A Nyáriak elismert, szeretett és köztiszteletben álló tagjai a II. világháborúig éltek Pilisen, kriptájuk a parkban található.

Pilis és a szlovákok családok közös története

A 20. század komoly változást jelentett, nem csak funkcióban, településképben, hanem identitásban is. A Beleznay grófok idején letelepült szlovákság évszázadig ragaszkodott a hagyományaihoz, nyelvéhez és hitéhez.

Kárnyáczki Eszter evangélikus lelkész elmondta, a szlovák családok letelepedése után kis idővel már nekiláttak a templom építéséhez, amit az 1700-as évek végére be is fejeztek. A pilisiek azt is fontosnak tartották megjegyezni, hogy

a parókián Petőfi Sándor is többször megfordult,

hogy meglátogassa régi, gimnáziumi ismerősét, Sárkány Sámuelt.

Kárnyáczki Eszter kiemelte, a gyülekezet lelkésze Sárkány Sámuel püspök volt, így ez a kis falu akkoriban püspöki székhely is volt. Az evangálikus lelkész azt is elmondta, Sárkány Sámuel temette el Kossuth Lajost is.

Mára a szlovák nyelv, a hagyományok, a viselet, a szokások, az ételek eltűntek, csak az evangélikus templom, az „erős vár” dacol az idővel.

A vándorló település

Ha valaki azt hiszi, hogy a kőépületek képesek földhöz kötni egy települést, téved. Bármily meglepő, évszázadok alatt egy-egy község akár több kilométert is vándorolhat, új területeket hódíthat meg, a régi házait pedig hagyja porrá lenni. Jó példa erre a Budapesttől alig ötven kilométerre délkeleti irányban elnyúló Pilis. A honfoglalás idején még a környékbeli dombokon építkeztek. Szent István törvényét betartva azonban a templomot már néhány kilométerrel arrébb, a sóút mellé húzták fel.



Szabó Zoltán elmondta, a falut a tatárjárás idején tönkretették, a templomot sem kímélve. Azonban, amint véget értek a vészterhes idők a megmaradt templom romjait lebontották és újat építettek, hogy aztán az oszmán időkben ismét az enyészeté legyen.

Pilis jelenlegi, harmadik helyére a törökök kiverése után talált rá,

amikor az új tulajdonosok, a Beleznay grófok a földekre munkaerőt telepítettek a Felvidékről.

A térségben szőlőtermesztéssel is foglalkoztak

„Beleznay János volt az, aki az első szőlőket telepítette itt Pilisben” – mondta a helytörténész. Mindezt a sógora, Grassalkovich Antal tanácsára tette. Szabó Zoltán hozzátette: a 19. század közepétől megjelent a filoxéra, ami tönkretette a szőlőtermést a kemény talajon. „A pilisiek, hogy mentsék szőlősüket, a tőkéket áttelepítették a homokos területrészekre” – mondta a helytörténész.

Később azonban a homokos területekről is eltűnt a szőlő. A löszfalba vájt Hegyeki Pincesor mégsem alakult át mementóvá. A pincetulajdonosok, igaz nem saját gyümölcsből, hanem vásárolt bogyókból, de minden évben szüretelnek.

Gál László, a Pilisi Hegyeki Pincesor egyesület elnöke elmondta,

a pilisi szőlőművelés fénykorában itt közel 800 hold szőlős volt.

Pilis címerébe tehát nem véletlenül került be a szőlő, bár a világutazó, vasútépítő mérnök Gubányi Károly tiszteletére ültetett ikerfenyő is a jelképek között található.

A Csilló Lovas Egyesületnek a Beleznay család istállói adnak otthont

A Pilisen eredő Gerje-patakot régen Csíkosnak is hívták, nem azért mert mintás volt, a benne élő réti csíkról kapta a nevét. A Gerje-patak forrásvidékét nem úgy kell elképzelni, hogy nagy erővel tör fel a víz a föld mélyéről – ez nem gejzír –, ez csak egy aprócska pilisi forrás, amely a kitartó munkájával tavakat táplál, madaraknak ad otthont, a hódnak meg biztos búvóhelyet. A rágcsálóba belebotlani szinte lehetetlen, viszont az építménye elárulja, hogy éppen min rágódik. A vízfolyás a Csilló lovasiskola mellett bukkan a felszínre. A Beleznayék Sárga kastélya valaha éppen ezen a helyen állhatott.

Csilló Rita, a Csilló Lovas Egyesület elnöke kiemel, a Beleznay család istállói még ma is állnak: az egyesült felújította őket, így jelenleg az egyesület lovainak ad otthont. A nyolc hektáros terület 50-60 lónak ad otthont, és még ennél is több embernek jelent feltöltődést.

A lovaglás nem csak készség- és képességfejlesztő sport, de igazi életforma.

Olyan sport, amely szinte minden izomcsoportot megmozgat, ráadásul itt muszáj, hogy kikapcsoljon az agy és csak a lóra, a mozgásra koncentráljon.

Csilló Rita szerint lovaglás közben kiemelten fontos a koncentráció ahhoz, hogy a lovas teljesen összhangban tudjon mozogni lovával. Az egyesület elnöke szerint

a lovaglás fegyelemre, szabálykövetésre és felelősségtudatra tanít,

fejleszti a szociális készséget, illetve az egyensúlyérzéket és a csapatszellemet is.

A ló ráadásul nem kerékpár, amit edzés után letámasztunk a fal mellé. Itt olyan kapcsolat alakul ki a ló és lovasa között, amelyet csak az érthet meg igazán, aki rendszeresen nyeregbe pattan.

Gyömrő története összekapcsolódik II. Rákóczi Ferenc fejedelemmel

Pest szélétől alig tíz kilométerre található Gyömrő. A település az elmúlt ötven-hatvan évben kivirágzott, igazi fejlődésnek indult. A romantika fővárosának kikiáltott kisváros a múltjával sem kell szerénykedjen, van hová visszanyúlni, van miből építkezni. A település mellett található például a Mánya rét, ami ugyan nem egy látványos puszta, de ha ide képzeljük II. Rákóczi Ferenc fejedelmet, és belegondolunk, hogy itt hangzott el a fontos lelkesítő beszéd, akkor bizony még az ember karja is libabőrös lesz.

Szende Márta, a Rákóczi Szövetség Gyömrői Szervezetének elnöke elmondta, Gyömrőn sok híres ember megfordult, de a város történetét igazán

a Rákóczi-szabadságharc kapcsolta össze a nemzet történelmével.

„Rákóczi Ferenc tudta, hogy a hazáért vállalt harc csak áldozatok árán és a szeretet útján tud érvényre jutni. A katonák szívére helyezte az ország sorsát” – tette hozzá Szende Márta.

A „szívére helyezés” jól sikerült, a fejedelem emberi nagyságát mutatja, hogy a folyamatosan szökdöső katonák miatt a sereget nem tizedeléssel, kegyetlen, szigorú fellépéssel büntette, hanem inkább a lélekhez szólt. Ez volt a híres gyömrői beszéd. A beszéd zárógondolata pedig: nem kívánok birodalmat, nem kincset tőletek, s nem egyebet, csak a bátor magyar szívet, hogy azt a magaméval összekapcsolván veletek éljek és haljak.