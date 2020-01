Az illegális bevándorlók külső segítséget kapnak

Egyre fokozódik az illegális migrációs nyomás, ez többek közt a Soros-hálózat embereinek köszönhető, akik segítséggel látják el az illegális bevándorlókat. A segítségnyújtásnak, a NGO szervezetek beavatkozásának egyik látványos bizonyítéka, hogy a migrációs útvonalak folyamosan változnak. Emellett az NGO jogi tanácsokkal is ellátja az illegális határátlépőket, felkészítik, hogy mit kell mondaniuk, hogyan kell viselkedniük, ha a határőrök elfogják őket egy átlépési kísérlet során.

A kép illusztráció (Fotó:MTI/Molnár Edvárd)

A Soros-hálózat emberei szervezik a migrációt az egész Balkánon – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország című műsorában. A miniszterelnök szerint az NGO-k gyakorlatilag migrációs tanácsadást folytatnak, és az általuk finanszírozott politikusok migrációbarát álláspontja az európai viták egyik fő oka.

A kormányfő a börtönbiznisszel kapcsolatban úgy fogalmazott, a kabinet nem szívesen fizet egyetlen fillért sem, mert az adófizetők pénzén az ügyvédek osztoznak a bűnözőkkel. A beszélgetés során szóba került a gyöngyöspatai ügy is, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta: a kormány annak a nyolcvan százaléknyi tisztességes, munkából élő, a gyerekének rendest oktatást követelő magyarnak az oldalán áll, akik jelenleg Gyöngyöspatán éppen meghátrálásban vannak.

Segítséget kapnak a gyenge pontok feltérképezéséhez

Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, egyre nyilvánvalóbb, hogy a migránsok tudatosan, hozzáértők segítségével keresik az országhatárok aktuális gyenge pontjait.

Hozzátette, ez nem új jelenség, hiszen ugyanez volt tapasztatható a Földközi-tenger térségében is körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor Olaszország még Salvini belügyminiszterségének idején lezárta a tengeri útvonalat. „Ennek következtében az útvonal átkerült Spanyolország irányába” – tette hozzá Pócza István. A spanyolok kezdetben nyitottak voltak a migrációval kapcsolatban, azonban kis idő elteltével ők is lépéseket tettek annak érdekében, hogy eltolják maguktól a felelősséget.

Egyre erősebb a határvédelem Európában

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a balkáni régió országai is szigorították a határátlépést, így

egyre nehezebb az Európai Unió területére jutni.

Hozzátette, a balkáni országok mellett a schengeni övezet országai is figyelnek a határvédelemre. Ennek az erőteljes határvédelemnek az eredménye, hogy az illegális bevándorlók keresik a határvédelmek leggyengébb pontjait, illetve újabb és újabb alternatívákkal próbálnak bejutni az unió területére.

Az NGO-k felkészítik az illegális bevándorlókat

Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője szerint az NGO tanácsadás veszélye, hogy olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek szembemennek a központi hatalom, a megválasztott politikai testület előirányzott javaslataival. Hozzátette, a jogi tanácsadás jelenleg ott tart, hogy az illegális migránsokat felkészítik arra,

mit kell tenniük, mit kell mondaniuk, milyen szófordulatokat kell ismételniük

egy sikertelen határátlépés után. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mivel ez nem önreflexió a migránsok részéről, nem arról van szó, hogy önszorgalomból felkészülnének egy ilyen helyzetre – tette hozzá a Nézőpont Intézet elemzője.

Tóth Erik szerint a szervezettség legegyértelműbb jele, hogy az útvonalak folyamatosan változnak. Hozzátette, 2015-2016-ban még arról beszéltünk, hogy a határkerítés felépülését megelőzően különböző pontokon próbáltak meg átjutni az illegális bevándorlók, attól függően, hogy a határ melyik pontja volt a legmegközelíthetőbb. Jelenleg ez a logika megfordult, most a határvédelmi szervek gyenge pontjait próbálják meg megtalálni az illegális bevándorlók.

Több tanulsága is van a röszkei esetnek

„A kedd hajnali röszkei eset egyik legfontosabb tanulság, hogy a határnál várakozók

megfigyelik a határátlépő helyeket,

azt, hogy hány órakor nyit, és hány órakor zár, adott idősávban hány határőr teljesít szolgálatot” – mondta a Nézőpont Intézet vezetője. Hozzátette, ebből is látszik, a migránsok arra próbálnak stratégiát építeni, hogy találjanak egy olyan időpontot, amikor nem fordul kellő figyelem az adott határátkelő biztosítására.

„Az is látható, hogy az illegális bevándorlók strukturális értelmen is elemezték már azt, milyen akadályokkal kell megküzdeniük” – véli Tóth Erik. Hozzátette, ezeket a megfigyeléseket, elemzéseket önerőből nem tudnák megvalósítani a migránsok, ehhez rengeteg előzetes tapasztalat és külső segítség is szükséges.

Pócza István is egyetért abban, hogy az illegális bevándorlók külső segítséget kapnak. Véleménye szerint

az illegális határátlépési kísérleteknek volt egy előkészítő fázisa.

Hozzátette, nehéz elképzelni azt, hogy a határon ne jöttek volna át megfigyelő emberek, akik utólag hasznos információkkal látták volna el a határnál várakozókat. Azonban ha ez a szituáció ténylegesen fennáll, akkor gyakorlatilag embercsempészettel, embercsempészetben való segédkezésről beszélhetünk.

A címlapfotó illusztráció.