Az óriási újautó-eladási rekord ellenére alig fiatalodott a magyar autópark

Rekordszintre növekedett az új és a használt autók piaca is tavaly. Ennek ellenére nem fiatalodott a magyar autópark. A családok lendületes újautó-vásárlásával szemben ugyanis még mindig rengeteg idős autót importálunk. A húszéves, füstölgő járművek dömpingje ráadásul nemcsak az átlagéletkort emeli, hanem környezetünket is sokkal inkább terheli.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)

Évek óta nem javul jelentősen a magyar autópark átlagéletkora, pedig 2019-ben is óriási fiatalításon ment keresztül. Rekordnövekedést ért el ugyanis az új autók piaca, az elmúlt tíz évet tekintve a legnagyobb, 15,6 százalékos bővüléssel, 184 109 példányosra nőtt a szegmens – derült ki a Datahouse Kft. adataiból. 2018-hoz képest 24 785 járművel több új állt forgalomba.

Ezeket vettük

A Datahouse szerint a márkák között az első helyen a Suzuki végzett (25 766), a második a Ford (23 327) lett, míg a harmadik a Volkswagen (13 567). A dobogóról már lecsúszott a Skoda (12 637), majd utána a Toyota (12 613) és az Opel (12 380) következett.

Top 20: 1. Suzuki Vitara 12 106 autó; 2. Suzuki SX4 S-Cross 9246; 3. Skoda Octavia 6960; 4. Dacia Duster 4376; 5. Opel Astra 4040 (J és K); 6. Ford Kuga 3909; 7. Kia Ceed 3348; 8. Fiat 500 3284; 9. Ford Tourneo Custom 3156; 10. Toyota Corolla 3080; 11. Ford Focus 2838; 11. Renault Clio 2838; 13. Ford Transit 2778; 14. Opel Corsa 2708; 15. Suzuki Swift 2692; 16. Ford Ranger 2653; 17. Toyota Yaris/Yaris Hybrid 2310; 18. Dacia Lodgy 2254; 19. Volkswagen Golf 2211; 20. Dacia Sandero 2052

A személyautók között tavaly is a szabadidő autók voltak a legnépszerűbbek (59 365 SUV), élen a Suzuki Vitarával. Ezeket az alsó-középkategóriás járművek követték, szintén egy Suzukival az első helyen (Suzuki SX4 S-Cross). Majd a kisautók a Renault Clióval az élen. Utánuk az egyterűek következtek, a legkelendőbb a Dacia Lodgy volt. A felső-középkategóriás kocsik közül a legtöbb a Volkswagen Passatból fogyott (1430), míg a mini autók között a Fiat 500 (3284) lett a legnépszerűbb. A nagyautók versenyét pedig a Mercedes-Benz E osztály /T/AMG (636) nyerte meg.

Mellettük szépen fogytak a sportkocsik is. A Datahouse szerint Ford Mustangból (157) kelt el a legtöbb, a luxusautók között pedig a Mercedes-Benz S/AMG/Maybach-ból (109).

Egy-két drága különlegesség is gazdára talált tavaly a magyar autópiacon. Így többek közt egy Lamborghini Huracan, egy McLaren 570S, egy Maserati Quattroporte, egy Lotus Evora, két Ferrari 488, három Ferrari 812 Superfast, négy Ferrari Portofino, négy Ferrari GTC4 Lusso, két Aston Martin DBS, nyolc Tesla Model S és 11 Tesla Model X.

A családtámogatás is ösztönzi az új autók piacát

Eddig 600 milliárd forinthoz juttatta a családokat a kormány a családvédelmi akcióterv keretében. Tavaly július óta több mint százezer család igényelte valamelyik támogatást. A babaváró támogatásra mintegy 64 ezer, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatására mintegy 24 ezer kérelem érkezett, a használt lakás vásárlására és a kétgyermekesekre kiterjesztett családi otthonteremtési kedvezmény mellé felvehető hitelt pedig több mint hatezren igényelték.

A nagycsaládosok autóvásárlási programját minden szempontból sikeresnek értékelte

a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. Gablini Gábor szerint a márkakereskedők azzal szembesülnek, hogy a támogatást igénylők többsége koros, rossz műszaki állapotú jármű becserélését kéri.

Kitért arra is, hogy sem a kezdeményező kormányzat nem számított akkora érdeklődésre, mint amekkorát a program kiváltott, sem a piaci szereplők nem sejtettek ekkora rohamot.

„Az előzetes várakozásokhoz képest kétszer annyian igényeltek személykocsit a programban” – hangsúlyozta kedd reggel az M1-en.

Az induláskor körülbelül tízezer igényre számítottak, ehhez képest húszezernél is több érkezett a Magyar Államkincstárhoz a 2,5 millió forintos állami támogatásra. Elmondta azt is, hogy összességében 54-féle modell közül választhattak a családok, ezek 70 százalékának 4,5 és 7 millió forint között van az ára.

Rekordot értek el a használt autók is

A használt autók adásvétele szintén rekordot ért el. Tavaly 810 920 (6,1 százalékos növekedés) tulajdonosváltás történt. Az újabb csúcs azonban nem meglepő, hiszen az elmúlt években folyamatosan növekszik az eladások száma – tette hozzá Frank György, a piacvezető használtautó-értékesítő Das Weltautó márkaigazgatója.

„Míg a 2000-es évek elején évente mintegy 500 ezer átírás történt, addig a gazdasági válság hatására ez visszaesett évi 400 ezerre. Az elmúlt nyolc évben viszont folyamatosan nő, mára elérve a több mint 800 ezres forgalmat” – emelte ki Frank György.

Úgy látja, hogy ebben fő szerepe van a magyar gazdaság lendületes növekedésének, az emelkedő béreknek, aminek köszönhetően most többen engedhetik meg maguknak, hogy autót vegyenek.

Az import stagnál, de ömlenek be az öreg autók

Az autópiac import területe viszont a jelentős ugrás után stagnált. A 2009-es 15 500 darabszámú mélypont után tavalyelőtt már 158 790 autót hoztunk be külföldről, míg tavaly, 1,5 százalékos csökkenéssel, 156 475 példány érkezett. A behozott kocsik többsége, csaknem kétharmada 10 évnél idősebb – hangsúlyozta Frank György.

„A 14,2 éves átlagos életkornak jelentősen javulnia kellene

az új autóknak köszönhetően, de a külföldi öreg autók dömpingje sajnos ellensúlyozza. Jelentős számuk ugyanis 15 évesnél is idősebb. Pedig ezek behozatala már lutri. Hiszen napi használatkor rengeteg olyan javítási, fenntartási többletköltséget kell rájuk fordítani, ami sosem fog megtérülni, mert esetleg egy nagyobb hiba után eladhatatlan lesz a jármű, és egy bontóban köt ki” – mondta a Das Weltautó márkaigazgatója.

Kitért arra is, hogy változásra lenne szükség az import szabályozása terén, hiszen jelenleg ugyanolyan feltételekkel hozható be az országba egy húszéves füstölgő, már korszerűtlennek számító dízelautó, mint tíz évvel ezelőtt. Azóta a környezetvédelmi szempontokra nagyobb hangsúly esik, ezért az idősebb autók importját szigorítanák a használautó-piac szereplői. Ezáltal nemcsak fiatalodna a magyar autópark átlagéletkora, de még környezetvédelmi szempontból is előrelépnénk.

Rekordbővülés az elektromos autók piacán is

Tavaly a 2018-asnál összesen 41 százalékkal több, 1833 elektromos autó talált gazdára Magyarországon. A növekedés nemcsak környezetvédelmi tudatosságnak tudható be, hanem a milliós állami, valamint önkormányzati támogatásoknak is.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Datahouse adatai szerint 2019 legnépszerűbb modellje a Nissan Leaf volt, melyből összesen 453-at adtak el. Mögötte végzett az e-Golf 287 darabbal, a dobogó harmadik helyét a BMW i3 modellje foglalta el 223 eladott példánnyal. Gazdára talált még 181 Volkswagen e-up, 178 Hyundai Kona electric, 83 Renault Zoé, 81 Tesla Model 3, és 55 Hyundai Ioniq electric.

Mellettük már megjelentek a prémiumkategóriák autói is a hazai utakon, a Tesla mellett az Audi e-tron modelljein kívül az elektromos Jaguar és Mercedes-Benz is.

Kisebb növekedés várható

Az új autók piacán és a használtak importja esetében idén is bővülésre lehet számítani, de mint Frank György elmondta, szerényebb növekedésre lehet készülni, a használtautó-piacon pedig inkább stagnálás várható.