A hulladékégetés környezetszennyező és káros az egészségre

A fűtési szezonban egyes kéményekből fekete füst gomolyog, ami kellemetlen szaggal teríti be a környéket. Ilyen esetben a tulajdonosok nemcsak megengedett tüzelőanyaggal fűtenek, hanem hulladékkal, műanyaggal, autógumival, építkezési hulladékkal is. A hulladékégetés azonban nemcsak a környezetet szennyezi, hanem életveszélyes is.