Tíz fok fölé melegszik a levegő a jövő héten

Melegszik az idő a jövő héten, a hétvégén helyenként 10 foknál is melegebb lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.

Hétfő hajnalban a kevésbé felhős helyeken is beborul az ég, továbbra is párás, foltokban ködös időre számíthatunk ónos szitálással, hószállingózással. Az éjszaka második részétől a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön ónos esőre is számítani kell. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet 0 és -5 fok közé csökken.

(Forrás: OMSZ)

Hétfőn napközben marad a jobbára borult, párás, foltokban ködös idő. Délutántól a Dunántúl nyugati, északnyugati részén szakadozhat fel a felhőzet, és ott lehet némi napsütés. Ónos szitálás, hószállingózás szinte bárhol kialakulhat, főként az Alföldön több helyen valószínű ónos eső, eső is. A hőmérséklet várhatóan mínusz 2 és plusz 3 fokig emelkedik.

Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, ugyanakkor a nyugati, délnyugati határ közelében időszakosan elvékonyodhat a felhőtakaró. Nyugat felől egyre nagyobb területen ered el az eső, de északkeleten havas eső, hó, ónos eső egyaránt előfordulhat.

A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 2, a maximumhőmérséklet 5 és 11 fok között alakul, de északkeleten hidegebb idő valószínű.

Szerdán kezdetben a keleti vidékeken lehet csapadék, ezt követően inkább szórványos záporok, az északi részeken hózáporok kialakulása valószínű. Többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 2, napközben plusz 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön és pénteken a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett elszórtan fordulhat elő zápor, hózápor, pénteken inkább eső. A legalacsonyabb hőmérséklet csütörtökön mínusz 6 és plusz 1, pénteken mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul. Csütörtökön napközben plusz 2-7, pénteken 5-11 fokig melegszik a levegő.

Szombaton és vasárnap többnyire erősen felhős lesz az ég. Szórványosan várható kisebb eső, zápor. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton mínusz 2 és plusz 3, vasárnap mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. A csúcsértékek szombaton 5 és 12, vasárnap 5 és 10 fok között alakulnak – olvasható az előrejelzésben.