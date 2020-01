Gyopárosfürdő 650 milliós turisztikai fejlesztési forrást nyert

Az uniós Terület- és településfejlesztési operatív program (Top) keretéből 650 millió forintot nyert el a Békés megyei Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztésre.

Az önkormányzat az MTI-vel közölte, a beruházás során az Orosházához tartozó Gyopárosfürdőn, az Alföld Gyöngye Hotel előtt kétszintes, mászófalat is tartalmazó, hajó formájú játszóházat; a vasútállomás mögött tematikus játszóteret; a kemping mellett pedig turisztikai fogadóközpontot építenek. Kialakítanak egy rekortán borítású futókört is. A pályázat része a gyopárosi tavak környezetének rendezése, parkosítás és térburkolat lerakása is.

Jelenleg az engedélyeztetés zajlik, hamarosan kiírják a közbeszerzést. A kivitelezés leghamarabb jövő nyárra fejeződhet be – írják.

Orosháza-Gyopárosfürdőn az elmúlt években 2018-ban születtek a legjobb turisztikai adatok, a vendégéjszakák száma meghaladta a 91 ezret, ami 11,2 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdőben több mint negyedmillióan látogattak el abban az évben.

2019-ben 32 ezer 546 bel- és külföldi vendég összesen 79 677 vendégéjszakát töltött el az orosházi szálláshelyeken – közölte az önkormányzat közhasznú cége az MTI-vel.