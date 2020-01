A Dunakanyar térsége kulináris élményeket is tartogat

A Dunakanyar nemcsak csodálatos látványával nyűgözi le az arra látogatókat, de igazi kulináris élményeket is nyújt a kirándulóknak. A visegrádi várban például megtekinthetik, milyen is volt egy vacsora Mátyás király idejében, majd a vártól nem messze pálinkakóstolón is részt vehetnek.

A Dunakanyar látképe Visegrád felől (Fotó: MTI/Ruzsa István)

Magyarország egyik kedvelt turisztikai célpontja a Dunakanyar, a Dunakanyar a Duna Esztergom és Budapest közötti szakasza. Ezen a részen a folyó a Börzsöny és a Visegrádi-hegység között folyik, folyásiránya nyugat-keletiről észak-délire változik.

Eltérően ízesítettek a késő középkorban

Mindig is szerettek itt élni, enni, inni az emberek. Mátyás király is a visegrádi várában. A várban több konyha is ontotta a meleget, a régészek és a kutatók az egyik pontos helyét is be tudták azonosítani. Kisebb vacsorákra, vendégségekre és a királyné közvetlen udvartartására főztek itt a szakácsok. Persze abban a korban még nem a leves-főétel-desszert manapság megingathatatlan hármasa volt a módi.

Zay Orsolya régész az M1 Itthon vagy! című műsorában elmondta, egy vacsorára sokféle ételt készítettek, kisebb mennyiségben, ezeket pedig kurzusonként tálalták fel, ami azt jelentette, hogy öt-hat fogást szolgáltak fel egyszerre a nagy asztalra. A régész hozzátette, mindezt egy vacsora alatt legalább háromszor-négyszer megismételték.

A Mátyás-kor ételeiről mindössze két írott forrást ismerünk: a Beatrix királynéval kötött esküvő menüjét és egy Budán elfogyasztott karácsonyi menüsort. Zay Orsolya kiemelte, a késő középkorban és a kora újkorban

a gyömbért tartották az igazán magyaros fűszernek.

Hozzátette, ebben a korban paprika helyett sáfrányt használtak az ételek színesítésére, fűszerezéséhez. Egy másik különlegességre is felhívta a figyelmet, a késő középkorban a fahéjat, a szegfűszeget, a szegfűborsot a sós ételekhez használták, míg napjaikban ezeket a fűszernövényeket inkább az édes ételekhez használjuk.

Leleményesek voltak a pálinkafőzésben

Alig két saroknyira a vártól másfajta kutatás eredményeiben merülhetünk el, mégpedig a pálinka történetében. Egy Visegrádon élő házaspár jó évtizede kezdett próbálkozni az otthoni pálinkafőzéssel. Akkor már megengedte a törvény is, nem úgy, mint korábban, amikor még számtalan zugfőzde pöfögte a szeszgőzt országszerte.

Spáth Diána, a Zugfőzde Pálinkamúzeum tulajdonosa elmondta, Magyarországon a Tanácsköztársaságtól egészen 2010-ig tilos volt a házi pálinkafőzés. A tiltás ellenére sem szűnt meg a pálinkafőzés, csak épp titkon főzték ki a pálinkát.

A házaspár visegrádi házában korábban szatócsbolt vagy étterem működött, és tartozott hozzá egy pince és egy jégverem, ami tökéletes helyszíne lett a zugfőzés történetét bemutató kis kiállításnak. A padláson pedig találtak jó pár olyan tárgyat – butéliákat, poharakat, edényeket–, ami a pálinkafőzésre utalt.



A Zugfőzde Pálinkamúzeum tulajdonosa elmondta, Magyarország különböző tájairól sikerült vásárolniuk régi zugfőző készülékeket, amiket a tiltás időszakában készítettek az emberek, a kukta tipikus városi modell volt, de tejes kannából, ételtartóból, sőt még permetezőből is készült pálinkafőző berendezés.

A tulajdonosoknak mára már a szomszéd épületben saját pálinkafőző üzemük van, így a múzeumba látogatóknak pálinkakóstolókat is tartanak. Szerencsére túl vagyunk a tiltott zugfőzdék gyakran minősíthetetlen égetett szeszein: a pálinka nem csak hungarikum, de újra divat is.

A nagymarosi piac különlegessége

A piacok szerkezete évezredek óta alig változott. Visegráddal szemben, a Dunakanyar külső ívén, Nagymaros piaca is az archaikus formát követi. A környékbeli termelők hetente árulják itt portékáikat, és jó hangulatban, összeszokott kis közösségként kínálják az árut.

Veress László, a nagymarosi termelői piac alapítója elmondta, a városi nagy piacokon, a vásárcsarnokokban általában kereskedők forgalmazzák a mezőgazdasági termékeket, itt viszont mindenki

csak a saját maga által megtermelt portékát forgalmazhatja, értékesítheti.

„Ezt a piacszervezők ellenőrizték is, családlátogatásokkal igyekeznek meggyőződni arról, hogy mindenki a piacon ténylegesen a maga termelte portékát hozza” – tette hozzá Veress László.

Tíz évvel ezelőtt egy helyi fiatalokból álló baráti kör, a Kerekegylet civil kezdeményezése hívta életre a termelői piacot. Először csak a közvetlen közelből érkeztek ide a termelők, aztán kibővítették a környéket egy közel negyven kilométeres körre. Persze az indulás idején a termelőket nem volt egyszerű meggyőzni, hogy érdemes eljárniuk az akkor még ismeretlen árusítóhelyre.

Az elmúlt évtizedben sikerült egyre népszerűbbé is tenni a tisztán termelői piacot. Ma már

sokan Budapestről „zarándokolnak ki” a piacra,

egy szombati kirándulást a minőségi bevásárlással összekötve, hiszen a vonat épp itt áll meg a piac feletti állomáson.

A bivalytejnek magas a zsírtartalma

A nagymarosi piac egyik árusát mindenki csak úgy ismeri itt, mint a „bivalyos” Sántha Jocó. Eredeti szakmája állatorvos, de sokféle marhával foglalkozott gazdálkodóként is, míg végül kikötött a bivalynál. Sántha József, a Sántha ökológiai gazdaság őstermelője elmondta, a bivaly különleges jószág, külön egyénisége van, így meglehetősen nehéz vele bánni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Kárpát-medencei őshonos szarvasmarhák közül

a bivaly már az avar korban jelen volt a térségben.

A Sántha ökológiai gazdaságban teljes szabadtartásban legelnek a Duna és Ipoly szegletében az állatok. Mint minden őshonos fajta, meglehetősen igénytelenek a tartási körülményeikre, valójában csak a jó minőségű legelőt kell biztosítani számukra. A gazdaságban korábban a húsa miatt tartották, de ma már a tejüket is feldolgozzák.

Sántha József felhívta a figyelmet arra, mivel a bivalytej zsírtartalma magas, akár a 10 százalékot is elérheti, így

ízletes, krémes sajtot lehet belőle készíteni.

A bivalyok tejéből Szobon, az egykori Luczenbacher-birtokon készítik a mozzarellát, a camembert sajtot és büszkeségüket, a legalább három hónapig érlelt stilton kéksajtot.

Különleges halételeket kóstolhatunk

A Duna kanyarulatában is bőségesen ellátta táplálékkal a partjain élőket. Ma már inkább csak hobbihorgászok horgásznak itt, de valahogy megmaradt az érzés, hogyha Dunapart, akkor halétel.

Nem is kell csalódnunk, a dunabogdányi pisztrángozó tulajdonosa, Klément Ferenc elmondta, a pisztráng élettere egy csoda, az erdő, a tiszta víz, lényegében a gyönyörű természet. Az íze pedig párosul ezzel a látvánnyal. A közeli pisztrángtenyészete adja a finom falatokhoz az alapanyagot. Hozzátette, mivel a pisztráng tiszta vízben él, a sült pisztráng is teljesen tiszta, de mégis egyedi.