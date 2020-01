Tiltakoznak a miskolci kórház dolgozói az őket ért rágalmak ellen

Tiltakoznak a miskolci kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának dolgozói az őket ért vádak ellen, nyílt levélben fordultak segítségért az emberi erőforrások miniszteréhez. Visszautasítják, hogy bárkit bőrszíne vagy rassz szerinti hovatartozása miatt megkülönböztetett bánásmódban részesítenének. Az ügy előzménye, hogy az egyik balliberális portál egy azóta hamis hírnek bizonyult cikket jelentetett meg, amit több másik hasonló portál is átvett. A hangulatkeltésbe az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó is beszállt, az intézmény most rágalmazás miatt feljelentést tett – hangzott el az M1 Híradójában.