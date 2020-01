Föld alá szállnak, erdőn-mezőn kutatnak a különleges mentők

Évek óta különleges mentőcsapatok segítik a katasztrófavédelem, a rendőrség, illetve az Országos Mentőszolgálat munkáját. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat munkatársai például több mint ötszáz ember életét mentették meg az elmúlt közel hatvan évben. A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai pedig eltűnt személyek felkutatásában nyújtanak segítséget.

A Magyar Barlangi Mentőszolgálat munkatársai mentés közben (Fotó: MTI/BMSZ/Kovács Márton)

Kovács Márton, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat tagja a Kossuth Rádió Napközben című műsorában elmondta, a mentőszolgálat munkatársai önkéntesek. A mentőszolgálat megalakulása óta, az elmúlt közel hatvan évben nagyjából száz önkéntes fordult meg a mentőszolgálatnál – tette hozzá.

Kiemelte, az önkéntesek kiválasztásánál fontos kritérium, hogy legyen barlangász végzettségük. „A végzettség azért fontos, hogy mentéskor a mentőcsapat tagjai teljes erejükkel a mentésre tudjanak fókuszálni” – mondta Kovács Márton.

Egy barlangi mentéskor húsz-harminc tagú csapatra van szükség, mivel szerteágazó feladatokat kell elvégezni, mielőtt a sérültet kijuttatják a felszínre. Azt is elmondta, balesetkor mindig a riasztásvezető dönti el a helyszín, a baleset súlyosságának függvényében, hogy hány tagú csapatot küld a mentésre.

Felmerülhet, hogy járatot kell tágítani vagy telefonhálózatot kell kiépíteni a felszín és a sérült között.

A barlangi mentőszolgálatnak nincs ügyelete, így minden önkéntes telefonközelben kell, hogy legyen a nap huszonnégy órájában. A nyári szezonban – tette hozzá –, a nyaralások időzítésekor odafigyelnek arra, hogy mindig legyen legalább egy mentőakcióra elegendő és elérhető csapat.

Képzett vezetővel ajánlott a barlanglátogatás

A barlangi mentőszolgálat munkatársa felhívta a figyelmet arra, hogy a budapesti barlangok biztonságosak, ha a túrázók betartják a megfelelő szabályokat. Egy barlanglátogatásra mindig képzett vezetővel induljunk – javasolta –, mivel a túravezetők fel vannak készítve arra, hogy hogyan kell egy teljesen kezdő kirándulóval teljesíteni a barlangtúrát,

baleset esetén mi a teendő, hogyan kell riasztani a mentőszolgálatot, illetve hogyan kell ellátni a sérültet

addig, amíg megérkezik a mentőcsapat.

„A Magyar Barlangi Mentőszolgálat együttműködik a környező országok barlangi mentőszolgálataival is” – mondta Kovács Márton. Hozzátette, a közelmúltban Szlovákiában és Romániában is segítették külföldi munkatársaik munkáját.

Eltűnt személyek felkutatásában segítenek

Symba, a hétéves belga juhász gazdájával, Balázs Lászlóval, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat elnökével egy repülőgéproncs mellett gyakorol (Fotó: MTI/Cseke Csilla)

Balázs László, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője elmondta, együttműködési szerződések alapján segítséget nyújtanak a rendőrségnek, a katasztrófavédelemnek, ritka esetben az Országos Mentőszolgálatnak is. Legfőbb tevékenységük az eltűnt személyek felkutatása. „A kutatás során

nemcsak mentőkutyákat, hanem különböző hőkamerás drónokat is bevetünk”

– mondta Balázs László.

Hozzátette, a mentőkutyák eltűnt, élő, illetve halott személyek felkutatására is alkalmasak, nemcsak lakott területen belül, hanem fás, erdős térségben is, kiképzésük az évek alatt külön tudománnyá alakult át. A kutyákat kilenchetes koruktól tréningezik, a kiképzés pedig akár négy-öt évig is tarthat.