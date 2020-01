Borús, szeles időre számíthatunk néhol hószállingózással

Kezdetben főként a Dél-Dunántúlon lesznek derült tájak, másutt túlnyomóan borult, párás, ködös idő várható néhol ónos szitálással, hószállingózással – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat napi előrejelzésében.

Kitértek arra is, hogy napközben egyre nagyobb területen felszakadozik a rétegfelhőzet, de északkeleten helyenként hózápor is kialakulhat. Eleinte keleten a délnyugati, majd délutántól a Dunántúlon és a középső országrészben az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és 6 fok között alakul. Késő estére mínusz 3 és 3 fok közé hűl le a levegő.

A címlapfotói illusztráció.