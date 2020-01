Több, de kisebb és fenntarthatóbb használt autót keresünk és veszünk

Növekedett az új és a használt autók piaca is tavaly. A piacvezető hazai online használtautó-piac 458 millió keresése azt mutatja, hogy a vásárlók egyre inkább józan, megfizethető és fenntartható autókra vágynak.

Tavaly 15,6 százalékos bővüléssel 10 éves rekordot jelentő, 157 906 példányosra nőtt az új autók piaca, míg a használt autók adásvétele kapcsán szintén rekorder, 810 920 (+6,1 százalék) tranzakció történt – derül ki a Datahouse Kft. adataiból.

Hozzátéve, hogy 2012 után először ismét az új autók piaca adta a jelentősebb volument, bár előnye még mindig szerény, és messze elmarad attól, ami a 14,2 éves átlagos életkorú hazai autópark fiatalodásához szükséges lenne.

„Míg korábban a középkategóriás modellek álltak a népszerűségi lista élén, ma már a kompakt, alsó-középkategóriás modellek. A vásárlók egyre inkább józan, megfizethető és egyre inkább fenntartható autókra vágynak. Tavaly minden eddiginél többször, összesen 458 millió alkalommal kerestek használt autókat a felületünkön. Üzemanyagfajta szerint a böngészők nagyjából 65 százaléka szűri keresését, közülük 59,8 százalékban benzines, 29,4 százalékban pedig dízel autóra vágynak. Hibrid és elektromos modellekre megközelítőleg 10 százalékuk szűkít, és lassan, de biztosan nő a számuk” – emelte ki a hazai használtautó-piaccal kapcsolatban Katona Mátyás, a 20 éves Használtautó.hu szakértője.

A használt autók hazai népszerűségét a havi szinten közel 2 millió felhasználót vonzó Használtautó.hu keresési statisztikája is jól mutatja, amiben a 2019 hozott némi változást. A 2018-ban még legtöbbeket érdeklő Opel Astrát megelőzte a Volkswagen Golf, a top 10-be bekerült a Ford Mondeo, a top 20-ba pedig a Toyota Yaris – mindketten egy-egy hellyel léptek előre, épp annyival, amennyivel a Suzuki Vitara és a Toyota Avensis is erősített. A Toyota Corolla ezzel szemben már három helyezésnyit előzött, míg a Mazda6 kettővel került hátrébb, az Opel Corsa és a BMW 5-ös sorozata pedig eggyel – olvasható az online használtautó-piac közleményében.

„Nemcsak az újonnan forgalomba helyezett autók száma és a Használtautó.hu látogatottsága, valamint keresési száma nőtt tavaly, hanem a hazai adásvételek száma is. A bő 3,6 millió példányos autóparkhoz mérten a rekorder számú, 810 920 tulajdonosváltás azt jelenti, hogy legalább minden ötödik autó gazdát cserélt tavaly. Ha a hazai adásvételeket nézzük, természetesen a legnagyobb példányszámban futó modellek (Opel Astra, Suzuki Swift, Ford Focus, Volkswagen Golf és Passat) cseréltek legtöbbször gazdát. Márkaszinten is a legnagyobb példányszámban futó Opeleket írták legtöbb alkalommal új tulajdonos nevére, ami alighanem idén is így lesz” – emelte ki a Használtautó.hu szakértője.