Richter József és felesége Merrylu nyerte idén az Arany Pierrot-díjat

Fiatal artista házaspár, ifjabb Richter József és Merrylu Richter nyerte idén az Arany Pierrot-díjat a hétfőn zárult Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztválon – hangzott el csütörtökön a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! és az M1 közös műsorában.



A Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál díját és a magyar cirkuszigazgatók arany fokozatú díját egy olyan mutatványért kapták, amelyben balettprodukciót mutattak be lóháton. Az előadás alatt két ló vágtatott egymást mellett körbe-körbe a porondon, ifjabb Richter József a lovak hátán állt, közben a feleségét a hátán tartotta. Korábbi produkciók alatt gyeplővel irányították az állatokat, de a férfi ezúttal szabadon állt a lovak hátán – hangzott el a műsorban.

A fesztiválon neves cirkuszigazgatók pontozták a szakmai tudást. A neves kanadai Cirque du Soleil cirkusz igazgatója azon véleményének adott hangot, miszerint Magyarország lett a megújuló cirkuszművészet motorja – közölte ifjabb Richter József

A nemzetközi zsűri négy ezüstérmet ítélt oda: az olasz-spanyol Yves & Ambra, valamint az olasz-bolgár Kolev Sisters akrobataduóknak, illetve két orosz csoportnak, az Alania Troupnak és a Virtuoso 5-nek. Bronzérmet érdemelt a perui Duo Vitalys erőemelő páros, az ukrán Equivokee bohóctrió, valamint az orosz Fantastic Elfs csoport és a szintén orosz Szemjon Kracsinov zsonglőr. A magyar cirkuszigazgatók ezüst fokozatú díját a kínai China National Acrobatic Troup, a bronz fokozatú elismerést az olasz-spanyol Yves&Ambra nyerték.

Budapest főváros különdíját az oroszországi Diamond Circus of Yakutia csoportja vehette át Karácsony Gergely főpolgármestertől. Díjazták a Lyrical Circus – Late Night Show produkcióit is: első helyen végzett az izraeli Alisza Sehter, ezüstérmet vihet haza a kanadai Duo Unity – Cyr Wheel, míg a bronz a Mallakhamb India csoportjának járt. A gálán a Newcomer Show fiatal magyar tehetségeit is kitüntették: aranyérmet nyert Varga Rikó Roberto, ezüsttel jutalmazták a High5 triót, Russnak Regina pedig bronzérmet kapott.

