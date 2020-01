Hat fiatalt díjazott az agrárkutatási központ

Egyenként másfél millió forinttal három doktoranduszt és három fiatal kutatót díjazott a 2019 őszén meghirdetett agrártehetségek versenyén a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) – mondta Gyuricza Csaba főigazgató hétfőn az M1-en.



Hozzátette: a pályázat a magyar fiatalok agrár irányultságú innovációinak megismertetésére született.

Összesen 64 pályázat érkezett be az ágazat minden területéről – mondta, megjegyezve, hogy ez is azt bizonyítja, hogy Magyarországon rengeteg olyan kutatás és fejlesztés zajlik, amelyek a gyakorlatban is hasznosíthatók.

A NAIK szeretné, ha ez a díj egy olyan elismerés lenne, amely nemcsak anyagi értelemben, hanem presztízs, kutatási lehetőségek terén is meghatározná a díjazottak pályáját – hangsúlyozta a főigazgató.

Kovács Levente, a pályázat egyik díjazottja a tejelő szarvasmarhák jólétét vizsgálta stressz és az ellés körüli időszakban. Ez két gazdaságilag nagyon érzékeny időszak a tejelő szarvasmarhatartó gazdaságok számára – mondta a díjazott, kiemelve, hogy a területen végzett kutatása révén az állatokon mérhető paraméterek – légzésszám, mozgás, szívritmus szám – elemzésével új információkat tud nyújtani a gazdáknak.

Gyuricza Csaba bejelentette, hogy a beérkezett pályázatok magas száma és jó minősége miatt a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ idén is meghirdeti a pályázatot.