Bővíti gyártókapacitását Magyarországon és az Egyesült Államokban is az SK Innovation

Egy második akkumulátorgyár építését tervezi a dél-koreai SK Innovation Co. az Egyesült Államokban és a Volkswagen ellátásához bővíteni készül Magyarországon épülő második gyárának a kapacitását is.

Kim Jun vezérigazgató a Las Vegas-i CES kiállításon a Reuters hírügynökségnek adott interjúban elmondta, hogy az 1,7 milliárd dolláros beruházással épülő, évi 9,8 gigawattóra akkumulátorkapacitás előállítására alkalmas amerikai gyára mellé egymilliárd dolláros beruházással egy második, szintén mintegy 10 gigawattórás kapacitás előállítására alkalmas üzemet épít fel az autóipar növekvő keresletének a kielégítésére. Az első üzem 2022-ben kezdi meg a termelést. A második üzemberuházás pontos nagyságrendjéről az év második felében hozzák meg a végleges döntést.

A vezérigazgató elmondta: Magyarországon 10 gigawattóráról 16 gigawattórára tervezik bővíteni az építés alatt álló második üzemük akkumulátorgyártási kapacitását a Volkswagen igényeinek a kielégítéséhez. Hozzátette, hogy tárgyalásokat folytatnak a Volkswagennel az üzem közös vállalattá alakításáról is.

A Volkswagen korábban arról tájékoztatta a Reuters hírügynökséget, hogy Európában és Ázsiában a cég akkumulátor beszerzési igénye meghaladja a 300 gigawattóra áramtárolási kapacitást és ennek kielégítésére több lehetséges partnerrel is folytatnak tárgyalásokat.

Kim Jun a hírügynökségnek elmondta: a cég megrendelés-állománya akkumulátorokra a tavalyi év végére 500 gigawattórára emelkedett az egy évvel korábbi 320 gigawattóráról. Kínában az SK Innovation első gyára Csangcsouban (Changzhou) 2019 második felében kezdte meg a termelést 7,5 gigawattóra kapacitással. Az idei év végére fejeződik be a második üzem építése Jencsengben (Yancheng) 20 gigawattóra kapacitással. Az SK Innovation befektetést tervez a kínai EVE Energy Co. Ltd. vállalatba is, ami további 8,5 gigawattórával növelné meg akkumulátor-gyártási kapacitását.

Kim Jun szerint 2025-re az eladott új autóknak globális szinten tíz százalékát adják majd az elektromos autók és húsz százalékát 2030-ban. Az SK Innovation akkumulátor-gyártási kapacitása 2030-ra eléri az évi 200 gigawattórát – mondta.

