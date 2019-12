Üzemanyagot spóroló repülőszárnyat teszteltek magyar kutatók

A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet munkatársai novemberben München mellett végeztek kísérleteket többek között a Müncheni Műszaki Egyetemmel karöltve. A kutatás és a tesztelés célja az, hogy olyan szárnyakat fejlesszenek ki, amelyekkel a repülőgépek üzemanyagot spórolhatnak, miközben a szárnyakra nehezedő terhelést is csillapítják.

Az európai repülőgépipar tíz jelentős képviselője a SZTAKI vezetésével kutatta, hogyan lehet gazdaságosabbá tenni a repülést. A konzorcium tagja a legnagyobb európai repülőgépgyártó Airbuson kívül a Német Űrkutatási Központ, több nagy múltú európai egyetem, valamint a repülőipar fontosabb beszállító cégei. Az EU H2020-as keretprogramja által finanszírozott, csaknem

négyéves projekt eredményeit a gyakorlatban is kipróbálták.

A fejlesztés lényege, hogy míg az előző generációs repülőgépszárnyakat alumíniumból építették, addig a mostaniak már szénszálas merevítésű kompozit anyagokból készülnek – mondta el Vanek Bálint, a SZTAKI Repülésirányítási Kutatócsoportjának vezetője az M1 Ma este című műsorában. Továbbra is a hagyományos szövésmintát csinálják, a kompozitoknál és karbonnál ugyanakkor már a szélirányokat különböző irányokba lehet tekerni.



Ezeket úgy alakítják, hogy a szélirányoknak megfelelően erősebbek legyenek, ahol pedig nincs szükség nagy ellenállásra, ott kihagyható az anyag, és ezzel tömeget lehet megspórolni, amely nagy hatással van az üzemanyag fogyasztásra – magyarázta.

A szárnyak működése mutatja be az elméletet

A 65 kilogrammos tesztdrónnak – amellyel a kutatásokat tesztelték – az a feladata, hogy nem hasznos terhet, például kamerát visz magával, hanem szárnyakat, amelyek cserélhetők. A projekt során a konzorcium által kitalált ötletek és kutatások eredményeit valósították meg fizikailag, és a szárnyak működése demonstrálja az elmélet lényegét.

Tesztelték a hagyományos kötésű és a már új technológiával kifejlesztett kötéseket, és a drón segítségével, anyagi kockázat és

emberélet veszélyeztetése nélkül hajtották végre a kísérleteket

a gyakorlatban – hangsúlyozta. A cél az üzemanyag fogyasztás 7 százalékos csökkentése vagy a hasznos teher 20 százalékos növelése volt, a projekt ezt a célt sikeresen elérte.

A kisméretű tesztrepülőgépben egyszerre körülbelül 600 paramétert mérnek, ez a szárny deformációját, a rajta keletkező erőket és a repülőgép különböző viselkedését foglalja magába. A méréseket még repülés közben is aktívan feltudják használni, így ha valamilyen káros, úgynevezett flatter-hatás éri a szerkezetet, akkor szinte azonnal betudnak avatkozni.

A pilótának sokkal könnyebb dolga lesz

Arról is beszélt, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően a pilótának is sokkal könnyebb dolga lesz. Azt ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy továbbra is a pilóta, a robotpilóta és a számítógép együttes munkája biztosítja egy repülőgép biztonságos útját, de a jövőben a robotpilóta egyre több terhet vesz majd le a pilóta válláról – emelte ki.

Közölte, a kutatásra eddig 6,7 millió eurót szavazott meg az Európai Unió, a kutatás e szakaszának november 30-án lett vége.

A programot folytatni fogják,

erre már kaptak további 3,7 millió eurót, és ez a következő három évben egy négytagú konzorcium részeként fog megvalósulni. Megjegyezte, a következő 5–10 éven belül várhatóan már fognak olyan gépeket kialakítani az Airbuson belül, amelyek már ezzel a technológiával készülnek.