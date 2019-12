Tízezreket érintő, jelentős változások lépnek életbe január elsejétől

Már az első nap több jelentős változást is magával hoz a 2020-as év. Január 1-től a négy vagy több gyermekes édesanyák a teljes életükre szóló szja-mentességet kapnak, elindul a nagyszülői gyed, illetve a meddőségi kezelések és gyógyszerek is ingyenesek lesznek. Emellett csökken a kereskedelmi szálláshelyek áfája, illetve megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó, közismert nevén az eva is – közölte az M1 Híradója.