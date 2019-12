Országszerte szilveszterre készülnek, újabb roham indult a boltokban

Újabb roham indult a boltokban, már a szilveszteri menü hozzávalóit keresik az emberek. Ahogy az lenni szokott, malachúsból, lencséből, virsliből és pezsgőből fogy a legtöbb ebben az időszakban. Idén sem mindegy mit eszünk az év utolsó napján. A babona szerint ezek az ételek hoznak pénzt és szerencsét az újévre. Még két napig lehet legálisan tűzijátékot venni szilveszterre. A szabályok idén sem változtak, petárdázni továbbra is tilos – közölte az M1 Híradója.

(Fotó: MTI/Balázs Attila)

Alig, hogy véget ért a karácsony, sokan máris a közelgő szilveszterre készülnek. Sopron utcáin is egyre több helyen lehet vásárolni trombitát, konfettit és különböző színes kellékeket. Továbbra is sokan vásárolnak szerencsepénzt és szerencsehozó malackát, a gyerekek körében pedig a mesefigurás álarcok a népszerűek. A bohókás ruhadarabokat ugyanakkor minden korosztály keresi.

Készülnek az újévi menükre

A finom ételek szilveszterkor sem hiányozhatnak az asztalról. Sokan már meg is vették a hozzávalókat, szinte minden újévi menüben szerepel valamilyen formában a lencse. Nem véletlenül, ugyanis a hiedelem szerint

a szemes ételek a gazdagságot jelképezik,

így a lencse is pénzt hoz a házhoz. Ugyanakkor újév első napján szárnyast és halat nem szabad enni, mert elkaparja, illetve elúsztatja a szerencsét.

Malachúst viszont bátran lehet fogyasztani, mert a legenda szerint a disznó kitúrja a szerencsét. A virsli idén is a szilveszter slágerterméke, a legtöbben a jobb minőségű, magas hústartalmú juhbeles és roppanós fajtákat keresik.

A drágább pezsgőket keresik

Éjféli koccintás pedig sokaknál nincs pezsgő nélkül. Az egyik magyar élelmiszerlánc kommunikációs igazgatója azt mondta, a vásárlók a pezsgőkből is egyre inkább a drágább, de jobb minőségűeket keresik. A többi slágertermék forgalma is a többszörösére nő a szilveszter előtti időszakban.

Az élelmiszerüzletekben a következő két napon várható az igazi roham. December 31-én azonban figyelni kell a nyitva tartást, ugyanis a legtöbb bolt már kora délután bezár.

Még két napig lehet legálisan tűzijátékot venni szilveszterre.

Idén a legnépszerűbb termékek a rakétatelepek, amelyek a levegőben hanghatás és színes fény kíséretében robbannak fel. De ilyenkor szinte minden, az előírásoknak megfelelő fajta tűzijáték a kirakatba kerül. A pirotecnikus szerint azonkívül, hogy magyar nyelvű használati utasítással látják el a dobozokat, fontos, hogy eladáskor is hasznos tanácsokkal lássák el a vevőket.

Az ORFK tűzszerészei a héten mutatták be, hogyan járhat az, aki a tűzijátékok használatakor nem tartja be a szabályokat, vagy petárdát robbant, ami egyébként is tilos.

Szilveszterkor átlagosan háromezer riasztást kapnak a mentők. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a legnagyobb veszélyt a házilag barkácsolt tűzijátékok vagy a petárdák jelentik, de az alkoholnak is nagy szerepe van abban, hogy ilyenkor az átlagosnál több a baleset.

Bírságra lehet számítani

A 3-as kategóriába tartozó tűzijátékokat 31-én este 6-órától, másnap reggel 6-ig lehet felhasználni. A megmaradt termékeket öt napon belül kell vissza vinni a forgalmazónak. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is súlyos – akár 150 ezer forintos – bírságra is számíthat az, aki petárdát robbant vagy árul.

A címlapfotó illusztráció.