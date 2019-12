Zenei túra a Művészetek Palotájától a Három Hollóig – második rész

Magyarország kiemelkedő hangversenytermeit mutatták be az M1 Itthon vagy! című műsorában. Az első részben a fertődi Esterházy-kastélytól a Zeneakadémiáig tartott a virtuális séta. A második részben a Művészetek Palotája és a Pécsi Kulturális Központ mellett a főváros kisebb, de zeneileg annál sokszínűbb helyszíneire nyújtunk betekintést.

Kék színnel világítják meg a Művészetek Palotáját (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A sorozat első részét itt olvashatja el.

A koncerttermek kialakításáról szóló elképzelés első írásos emléke 1676-ból származik, és kifejti, hogy az ideális az lenne, ha a hallgatóság a zenekar körül, elzárt galériákban ülne, ahová a zene mindössze ujjnyi vastagságú csövön keresztül jutna csak be- így biztosítva a muzsikusok zavartalan játékát.

Szerencsénkre ez a koncepció elég sokat módosult az évszázadok folyamán. Amikor a 19. századi zenei szentélyek felépültek, igazi fényűző paloták születtek, rengeteg díszítéssel, pompával. Ma már leginkább építészetileg letisztultabb, többfunkciós koncertpaloták épülnek: a pécsi Kodály Központ például nem csak a Pannon Filharmonikusok otthona, de itt található a Pécsi Kulturális Központ is, konferenciateremmel, balett- és próbatermekkel, és persze egy lenyűgöző koncertteremmel.

Maxim Vengerov hegedűművész építészeti Stradivarinak aposztrofálta az épületet, amelynek több mint 11 ezer négyzetméterén a Zeneakadémia ötször elférne.

És itt van a budapesti Müpa izgalmas épülete, amely lenyűgöző, hatalmas, tágas, világos tereivel szinte hirdeti, hogy nem csak az esti programok miatt érdemes idejönni, hanem nappal is.

A Müpában egy tér több funkciót is ellát. Az épületben található Magyarország egyetlen, kifejezetten kortárs gyűjtemények bemutatására tervezett múzeuma, a Ludwig, amely érvényes koncertjeggyel ingyen látogatható.

„Műfaji sokszínűségünknek köszönhetően itt az a szerencsés helyzet is adódhat, hogy eljön az egész család, akkor a család különböző tagjai saját érdeklődési körüknek megfelelő programot találnak, kiállítást, koncertet vagy színházi előadást nézhetnek meg, majd a szünetben találkozhatnak” – mondta Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója az M1-en.

Egy valódi kulturális agora alakul ki a fantasztikus közösségi terek révén.

„Minden évben a téli időszakban egy jégpályát és egy sátrat felépítünk, hogy minél közelebb hozzuk hozzánk a családokat, a fiatalokat” – tette hozzá.

Világszínvonalú akusztika

Különös, mert a Millenniumi Központban az épület a város egyik legzajosabb telkét lakja, hiszen itt fut a csepeli HÉV is, és a villamosok sem éppen aludni járnak ide. Mégis itt található a világ egyik legjobb akusztikájú hangversenyterme, ahol Zoboki Gábor építésznek és Russel Johnson akusztikusnak sikerült megteremtenie a tökéletes csend harmóniáját.

„Az első öt év semmi másról nem szólt, minthogy ezt a hatalmas hangszert elkezdtük hangolni. A hangversenyeknél épült alapanyagoknál meghatározó, hogy nem kővel, nem üveggel operálunk, és nem mindegy, hogy a faburkolaton és a gipszburkolaton milyen festék van. Ha ezeket lefújnánk festékkel, a porózus felületeket eltüntetve, ugyanez a fafelületek lakkozására is vonatkozik, eltüntetnénk, az komoly változást hozna a jelenlegi akusztikai képletben” – mondta Zoboki Gábor építész.

A falakon 5-7 tonnás akusztikai panelek segítenek abban, hogy páratlan legyen az élmény: a színpad feletti 48 tonnás, mozgatható hangvető ernyő nem csak a világításban és a hangosításban játszik szerepet, de szárnyai le- és felengedésével intimebb tereket is létre tud hozni.



Az egész termet hangolták, és ennek a hosszan tartó, öt éves munkának az eredménye, hogy bárhol is üljünk, ugyanolyan tisztán hallunk mindent.

„Ezt a termet több műfajra tudjuk átalakítani. Az orgonahangversenyektől Mahler Ezrek szimfóniájáig, ahol 3 kórus, 8 hárfa, 140 hangszer ül a pódiumon 8 szólistával, ott is tökéletesen meg tud szólalni” – fűzte hozzá az építész.

A sokféle hangzás sokféle műfajt is megenged. A Müpa rengeteg izgalmas programnak ad otthont. Egymást érik a fesztiválok, jól megfér itt a swing, a jazz, a régi zene, a nyári Wagner-napokra szinte azonnal elfogynak a jegyek, csakúgy, mint a február elején hagyományosan megrendezett Müpa-maratonokra.

„Amikor Bach 333 éves volt, akkor 24 óra alatt a teljes orgona-életművét eljátszottuk. Akkor jó néhányan itt is aludtak bent a nemzeti hangversenyteremben. Szeretjük ezeket a rendhagyó megközelítéseket is, mert ezekre elsősorban a fiatalok fogékonyak” – emelte ki a Müpa vezérigazgatója.

A Művészetek Palotája az elmúlt 15 évben az egyik legismertebb magyar márka lett. A Forbes listáján előkelő helyen, hetedikként került a legmenőbb márkák közé.

Budapest új zenei színterei

Üde színfolt a budapesti koncerthelyszínek palettáján a kilencedik kerületben található Budapest Music Center, alias BMC, amely ráadásul nem csak azzal büszkélkedhet, hogy egy 120 éves, felújított klasszicista házban kapott otthont. Az elmúlt 23 év alatt pedig egyre nagyobbra nőtt. Itt található Magyarország második legnagyobb és legjelentősebb zenei könyvtára ahol gyakran tartanak mesterkurzusokat és koncerteket is.

„A könyvtárnak van még egy érdekessége, ez pedig az ingyenesség. A kölcsönzés mellett a koncertekre a belépőjegye is ingyenes” – mondta Gőz László a BMC igazgatója.

A zenei központ alapítója elmondta, hogy nagyon büszke a könyvtárra, amely állandóan nyitva van, és így „ha éjjel kért tőlem valaki egy kottát, mert este a koncert előtt otthon hagyta a kottáját, és akkor ezt csak leemelem”.

A komoly internetes adatbázis mellett a könyvtárban több mint 100 ezer kotta, CD, könyv és hanglemez található. És jelenünk egyik legnagyobb zeneszerzőjével, Kurtág Györggyel is mindenhol összefuthatunk. A BMC-ben őrzik a milánói Scala-beli bemutatójának tavalyi plakátját is.

Kurtág György maga is itt lakik a BMC épületében, pár emelettel a koncertterem felett. És szintén az épületben kapott helyet Eötvös Péter alapítványa is.

Gőz László 1996-ban álmodta meg a BMC-t, 1998-tól pedig már külön lemezkiadójuk működik, és a hangulatos, neves jazz klubjuk, valamint egy 350 fős koncertterem is, aminek a kialakításához a gangokat lebontották, a bérház körfolyosós belső udvarát pedig letakarták.

Az akusztikára nem lehet panasz.

„Nagyon kevés olyan zenei kamaraterem épült, amit kifejezetten ennek építettek. És mi egyértelműen megfogalmaztuk, hogy létrehozunk egy igazi kamaratermet, ahol 16-20 fős zenekar szól olyan eszményien, ahogy azt annak idején elképzelték. Nagy szimfonikus zenekarhoz mi már kicsik vagyunk – nem csak területileg, hanem hangzásban is. Azt is tudni kell, hogy a 20 -21-i századi zenében jóval több a kamarazene, mint a szimfonikus nagyzenekari zene” – emelte ki a BMC igazgatója.

Közelebb hozni a komolyzenét a fiatalokhoz

A BMC-től nem messze, az Erzsébet-híd és a Belvárosi plébániatemplom közvetlen szomszédságában, a Piarista Rend épületében lakik egy varázslatos kis kávéház, ahol napközben ebédelhetünk és dolgozhatunk is, de a reggelt is elindíthatjuk egy jó feketével. Este pedig még programok közül is válogathatunk.

Krausz Bence üzletvezető elmondta, hogy a kávéház 100 négyzetmétert foglal el az 500 négyzetméteres épületen belül.

„Van még egy 40 fő befogadására képes kamaratermünk és egy nagytermünk, ahol akár 140-en is szórakozhatnak” – mondta.

Az Ady 140. szülinapján nyitott kávéházban mindennek története van: a lámpák és az asztalok a hely Andrássy úti elődjéből, az Eckermann kávéházból költöztek ide, a bútorok nagy része régi kávéházakból érkezett. Folyóiratok, kortárs opera, jazz, irodalom, színház, komolyzene – ez mind szerepel a repertoáron. És egy nagy adag zenetörténet.

„Ez egy olyan közeg, amiről nem jut eszébe az embernek az, hogy komolyzene. Ezért jó. Ez egy felszabadító helyszín. Ahol lehet olyan témákról beszélni a komolyzenén belül, amiről nem biztos, hogy máshol az ember beszélne” – hangsúlyozta Bősze Ádám zenei antikvárius.

A Bartók Rádió műsorvezetőjének már volt itt egy előadássorozata Morendo címmel, amiben nagy zeneszerzők halálos betegségeiről mesélt, rengeteg kultúrtörténeti és történelmi kitekintéssel. Novotny Annával közös estjeiken az operák világába repítenek, amelyeken szó esik angyalokról, démonokról, kasztráltakról.

Ide még azok a fiatalok is eljönnek, akik elsőre talán megijednek a klasszikus zenét körüllengő sztereotípiáktól.

„Nagyon sok nem zenésznek vagy olyan fiatalnak, aki nem zenészcsaládból jön, egyfajta félelem van benne, mert azt gondolja, hogy ő nem elég művelt hozzá. Ha olyan helyre viszik a komolyzenét, ahova ezek a fiatalok járnak, akkor sokkal nagyobb eséllyel kapják fel a fejüket, és kezdik el megismerni és lehet, hogy aztán elmennek egy nagy koncerttermi koncertre is” – emelte ki Novotny Anna újságíró.

Mert mára közhely ugyan, de a zene tényleg mindenkié. Segít érezni, lazulni, gyógyulni, élni és túlélni. Kortól, nemtől és társadalmi osztálytól függetlenül.