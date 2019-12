Országszerte megtelnek a szállodák szilveszterkor, több tízezren érkeznek külföldről is

Országszerte megteltek a szállodák szilveszterre és már lehetetlen helyet foglalni. Több tízezren érkeznek külföldről, de egyre több magyar tölti külföldön az év utolsó napjait – mondta Kiss Róbert Richard turisztikai szakújságíró az M1 Ma este című műsorában.

Szilveszter Budapesten (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A magyarok elsősorban Bécsben, Prágában ünnepelnek az év utolsó napjaiban, de népszerű célpont Krakkó, Róma és Berlin is – mondta Kiss Róbert Richard. Az utóbbi időben Barcelona is nagyon felkapott lett a kellemes időjárás és a sokszínű programok miatt. Londonba is sokan utaznak ilyenkor rokonaikhoz.

Az egzotikus úti célok között szerepel Dubai is,

mivel a fapados légitársaságoknak köszönhetően egyre könnyebb eljutni az Egyesült Arab Emírségek második legnagyobb városába. „A szálláskínálat is bővült, és már nem szükségszerű, hogy ötcsillagos szállodákban keressünk szállást, elérhetőek az olcsóbb hotelek is” – fogalmazott Kiss Róbert Richard.

Thaiföld mindig is népszerű célpontja volt a magyar turistáknak, és idén is sokan utaznak az ázsiai országba, ahol több helyen óévbúcsúztató magyar bulikat is szerveznek.

Telt házzal pörögnek a magyar szállodák

A magyarországi wellness hotelek jó része már karácsony előtt megtelt, és szilveszterkor is hasonló a helyzet. Míg a vidéki szállodákban főleg magyarok pihennek, addig a fővárosi hotelek külföldi, főként brit vagy német turistákkal vannak tele, és egyre több az ázsiai vendég – hangzott el a műsorban.

„A jobb wellness szállodák gyakorlatilag 99 százalékon pörögnek, és már azokat a helyeket, amelyeket fenn szoktak tartani arra az időszakra, hogy hátha jön egy fontos vendég, még azokat is kiadják” – fogalmazott.

Az előzetes foglalások azt mutatják, hogy rengeteg szlovák, lengyel turista érkezhet, de sok brit és német, osztrák vendég érkezhet az év utolsó napjaira a magyar fővárosba.



Kiss Róbert Richard szerint a magyar turizmusban az elmúlt években végbement trendfordulót jól illusztrálja, hogy ma már egy hosszú hétvége vagy ünnep előtt több hónappal előre kell foglalni.

Sok ázsiai turista érkezik

Megfigyelhető, hogy Budapest egyre vonzóbbá vált az ázsiai turisták szemében, és egyre több indiai és kínai turista már elsődleges utazási célként tekint a magyar fővárosra, ahol a korábbi 1-2 nap helyett már hosszabb időre, 4-5 napra érkeznek.

Igencsak trendi lett Budapest az ázsiai piacon.

Előfordul, hogy a magyar fővárosból utaznak Bécsbe egynapos kirándulásra.

A magyar turizmus az idei évet is rekorddal zárhatja – fogalmazott a szakértő. A fapadosok térnyerésével is könnyebbé vált az utazás, de a turisztikai piac szereplői is aktivizálódtak a verseny hatására, ami a kínálat növekedéséhez vezetett. „Az is megfigyelhető, hogy egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy utazzanak” – mondta.

A szakértő szerint Budapest vonzerejét a gazdag építészeti örökség, a kedvező ár-érték arány mellett az is segíti, hogy a város különböző turisztikai díjakat nyert el, és ennek a híre mindenhova eljut.

A közösségi médiában pozitív visszajelzések érkeznek az ide látogatóktól, de az utóbbi években az állami reklámköltések is megnövekedtek.

A szakértő kiemelte az elmúlt években végbement gasztronómiai változásokat, amelyek a paletta szélesedését jelentették a felsőbb szegmensben. „Manapság az igényes, Michelin-csillagos éttermekhez szokott vendégkör is megtalálja a felsőbb kategóriás, minőségi helyeket, és ez tovább növelte az ide látogatók számát” – tette hozzá.

Mindent visznek szilveszterkor

Szilveszterkor szinte mindent el lehet adni, így például

a vidéki kisebb faházakra is óriási igény van,

amelyeket nagyobb csoportok is igénybe vehetnek.

„Aki szilveszterkor nem tudja turisztikai termékét eladni, az gondolkodjon el arról, hogy mit csinál rosszul” – fogalmazott Kiss Róbert Richard. Szilveszterkor a szállodák is magasabb felárral dolgoznak, ezek 40 és 100 százalék között mozoghatnak.

„A fapados légitársaságok foglalási rendszerei is bonyolultabbak lettek. Így előfordul, hogy egy légitársaságnak egyik útjára ugyanarról a számítógépről foglalva más árat kapunk. Ennek oka, hogy az egyik böngészőben lehet, hogy már többször foglaltam, míg egy másik böngésző programon először” – hangsúlyozta.

„Előfordul, hogy ha nem emelik meg a szállásadók az árat szilveszterkor, ilyenkor általában a szilveszteri vacsorába építik be a magasabb árakat” – fűzte hozzá.