Megkezdődtek az év végi leárazások az üzletekben

Harminc, ötven, de akár hetven százalékal is olcsóbbak lehetnek most egyes termékek. A nagy kedvezmények miatt mindenhol tömeg volt az üzletekben. A fővárosban az egyik bevásárlóközpont parkolóját le is zárták délután, mert megtelt. Ez még csak ez első hulláma az engedményeknek, jövő év elején újabb akciók jöhetnek – közölte az M1 Híradója.