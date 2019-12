Bogárdi-Szabó István: Az ünnepnek nem a külsőségekben, hanem bennünk kell élnie

Az ünnepnek nem a külsőségekben, hanem bennünk kell élnie, így lesz a kereszténység egy olyan közösség, amelyben a kihívások és a megbélyegzés ellenére is szívesen maradnak az emberek – erről beszélt Bogárdi-Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke az M1-nek adott interjújában.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Bogárdi-Szabó István egy hétköznapi történetet idézett fel, amikor esős időben az emberek azt várják a zebra előtt, hogy zöldre váltson a lámpa. Egy idős hölgy ernyő nélkül, elázottan várakozik, amikor mellé lép egy férfi, és felé tart egy esernyőt.

Szerinte ez az Isten szimbóluma,

mert az emberek mind „elázottan”, nem várva a körülményeket, beletörődve a sorsukba állnak, majd valaki kedvességből és szívességből beavatkozik az életünkbe, csak úgy, mint Isten – magyarázta.

Ezt sokszor észre sem vesszük, és általában nem is számítunk rá, csak azt várjuk, hogy „zöldre váltson a lámpa”, és majd valahogy átjutunk az elénk gördülő akadályokon. Karácsony ünnepe is hasonló üzenetet hordoz magában – tette hozzá.

Sokan másra figyelnek karácsonykor

Az emberek többsége ugyanakkor teljesen másra figyel az ünnepek alkalmával. Idejüket vásárlással és rohanással töltik, amelyet Bogárdi-Szabó István civilizációs ügyetlenségnek nevezett. Ma már megváltozott a világ, egy munkaalapú társadalomban élünk, ahol az képezi a tulajdont, amiért megdolgoztunk. De az ünneplés módja és az ünnepre való készülődés is megváltozott – jegyezte meg.



Az ünnep ugyanakkor bennünk, és nem a körülményekhez mérten történik – mondta. Persze a körülmények is fontosak, de nem szabad hagynunk, hogy ezek elvonják a figyelmünket az ünnep igazi jelentőségéről. Megjegyezte, a mai civilizáció problémája az is, hogy

egyszerre és gyorsan akarunk összetömöríteni mindent,

de ez sokszor nem sikerül. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindezekbe az ige és ezzel Isten avatkozik be, és megpróbálja az emberi életet a dolgok normális medrébe terelni. Ugyanakkor szerinte az embereknek is rá kell döbbenniük arra, hogy nem lehet egyszerre mindent elérni, ezt jól mutatja, hogy Istennek is hat nap kellett ahhoz, hogy megteremtse a világot. Hozzátette, ne feledkezzünk meg a békéről és a nyugalomról.

Karácsony ünnepe szemlélődni hívja az embereket

Elmondta, a világnak megvan a maga szépsége, amely szemléletre készteti az embereket. Karácsony ünnepe is valahol szemlélődni hívja az embereket, az isteni megváltásra, amellyel Isten „felemeli az embert” és megszabadítja, és azokat, akik eddig „sötétségben ültek, azokat megvilágosítja” – magyarázta.

Arról is beszélt, hogy napjainkban egyre kevesebben figyelnek oda az egyház tanításaira. Sokan mondják azt magukról, hogy istenhívők, ugyanakkor nem járnak templomba, mert nem hisznek az egyház struktúrájában. Kiemelte, a kereszténység azonban nem azt figyeli, hogy számbelileg hányan mennek el templomba, hiszen a kereszténység sokkal mélyebben gyökeredzik és szerteágazóbb jelenlét a világban.