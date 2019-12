Teltházzal pörögnek a szállodák szerte az országban

Míg a vidéki hotelekben főleg magyarok pihennek, addig a fővárosi szálláshelyek már külföldi turistákkal vannak tele. A világ minden tájáról érkeztek vendégek Budapestre, a legtöbben a karácsonyi vásárokat emelték ki a kedvenc látványosságaik közül. Szakértők szerint több tízezren töltik majd az év utolsó napjait is a fővárosban – közölte az M1 Híradója.

A vidéki városok közül Eger az egyik legnépszerűbb a külföldiek körében. Az egyik egri szállodában is évről évre egyre több a külföldi turista, a legtöbben most Szlovákiából érkeztek, de Lengyelországból, Németországból és Hollandiából is jöttek vendégek.

Teltházzal üzemel az egyik balatonfüredi szálloda is az ünnepek alatt, egészen vízkeresztig. A Balaton téli arcát minden évben külföldi turisták is megcsodálják.

Budapest belvárosa karácsony első napján már délelőtt megtelt a külföldi látogatókkal. A világ számos pontjáról érkeztek a fővárosba azért, hogy itt töltsék az ünnepeket. A külföldi látogatók mellett persze a hazai turisták is szívesen keresik fel hazánk karácsonyi vásárait. Idén a Szent István téri adventi vásárt Európa legszebbjének választották egy brüsszeli székhelyű, független utazási portál közönségszavazásán.

Nemcsak a karácsonyi vásár miatt érdemes a külföldi turistáknak hazánkba látogatnia. A magyar főváros számos ranglistán előkelő helyen szerepel. Nemrégiben például a Fővárosi Állat- és Növénykert került be Európa húsz legjobb állatkertje közé.

Az év utolsó napjaiban is teltházra lehet számítani a fővárosi hotelekben. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke az M1-nek azt mondta, Budapest évről évre egyre vonzóbb úticél a külföldiek körében.

Az előzetes számítások szerint idén is több tízezer külföldi turista búcsúztathatja az óévet a magyar fővárosban.