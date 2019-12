Fát vittek az alig öt fokos Balatonba

Idén is állítottak karácsonyfát a Balatonban. Szigligeten már közel egy évtizedes hagyománya van annak, hogy december 24-én feldíszítenek egy fenyőt és beviszik a jéghideg vízbe. Ezúttal viszont jégnek nyoma sincs. A fa január elsejéig marad a tóban, akkor mennek be érte az újévi csobbanás résztvevői – hangzott el az M1 Híradójában.

Közösen díszítették fel a helyiek és az ide érkező turisták a Balaton karácsonyfáját december 24-én, a szigligeti strandon. Idén is több mint százan segítettek a készülődésben. A Híradónak egy olyan család tagjai nyilatkoztak, akik minden évben ott vannak a parton Szenteste napján. Azt mondták, ez egy igazi közösségteremtő esemény.



„Szerintem tényleg összehozza a családot, tehát arról szól, amiről kell, hogy szóljon a karácsony. A családról és a szeretetről” – mondta egy résztvevő.

A feldíszített fát idén is a szervezők vitték be az alig öt fokos Balatonba. A parttól mintegy 50 méterre állították fel a fenyőt, majd – a vízből kifelé jövet – szaloncukrot dobáltak a parton állóknak. A karácsonyi akcióval minden évben arra akarják felhívni a figyelmet, hogy télen is érdemes a Balatonhoz látogatni – közölte az M1.

„Itt a Balaton partján télen is van élet: van olyan esemény, amiért érdemes ide jönni. Ezzel egy kicsit be is harangozzuk az újévi csobbanást, ami az igazi nagy téli attrakciónk, emellett azért is fontos ez, mert a családok egy kicsit eljöhetnek és kikapcsolódhatnak” – mondta Balassa Gergely, szervező.

A helyi borosgazdák forralt borral és forró teával kínálták a résztvevőket, a legkisebbeknek pedig bábelőadást is tartottak. A Balaton karácsonyfáját január elsején az újévi csobbanáskor hozzák majd ki a tóból.